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Втрата електричок і зростання цін у Харкові – підсумки 16 вересня

Події 23:00   16.09.2026
Оксана Горун
Олена Нагорна
Втрата електричок і зростання цін у Харкові – підсумки 16 вересня

Скасування приміських поїздів, стрибок цін на яйця та цукор у Харкові, 11 років в’язниці за вбивство підлітка та враження Анджеліни Джолі від підземного міста. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 16 вересня.

Приміське сполучення на Харківщині різко скорочується

Чергове офіційне повідомлення від “Укрзалізниці” опублікувала Сахновщинська громада. У ньому йдеться про припинення курсування з 17 вересня одного поїзду слідуванням Харків – Златопіль і двох Харків – Ізюм та Ізюм – Харків. З 18 вересня скасовують також по одному поїзду в Харків з Берестина, Лозової, Люботина та Огульців і ще два з Харкова: до Люботина та Огульців. Рішення про скасування електричок пояснюють не тільки безпековими умовами, але й потребою скоротити збитки, оптимізувати витрати та раціонально використовувати рухомий склад. Голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський в етері нацмарафону визнав, що ворог вибиває локомотивну техніку та намагається зробити залізницю непроїзною. При цьому запевнив, що прифронтові громади повністю без сполучення не полишать. Зокрема, планують переходити на комбіновані маршрути. Перед тим “Укрзалізниця” анонсувала запровадження нової системи тарифів у приміських поїздах. А саме – поділу на шість зон, для кожної з яких діятиме фіксована вартість проїзду. Зміни будуть запроваджувати поступово – почнуть із центральних і південних областей країни.

Українські сили контратакували поблизу Козачої Лопані

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики також відзначили, що з 3 вересня так і не виявили будь-яких підтверджень існування так званого «Вовчанського котла» на Харківщині.

У Харкові зросли ціни на цукор, яйця та деякі крупи

Про це свідчать дані моніторингу, який проводить профільний департамент міськради. За інформацією мерії, яйця, порівняно з липнем, подорожчали на чверть. Цукор – на 15%. Рис і пшоно додали по 13% до ціни. Також серед того, що дорожчало, – манка, гречка та макарони.

Вирок за вбивство підлітка у Харкові винесли 35-річному чоловікові

Трагедія сталася на Салтівському шосе більш як півтора року тому. 17-річний хлопець вступився за жінку, яку п’яний чоловік ображав і бив. Він зробив зауваження агресору та запитав, навіщо він застосовує силу. Під час конфлікту з хлопцем вбивця дістав ніж і вдарив підлітка в живіт. Очевидці викликали медиків, але врятувати пораненого не вдалося. Він помер у лікарні за кілька годин. Харківська обласна прокуратура повідомила: в суді фігурант висловив жаль щодо скоєного та запевняв, що не мав намірів убити хлопця. Його засудили до 11 років в’язниці.

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі поділилася враженнями від поїздки до Харкова

Вона опублікувала допис в інстаграмі, де розповіла, що побувала в метрошколі. А також – спілкувалася з молодими спортсменами, які тренуються в підземній залі на Північній Салтівці, та юними митцями, котрі займаються в підземній авторській художній студії «Aza Nizi Maza».

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

Без світла залишаться мешканці двох районів Харкова у суботу: адреси

Збитки довкілля Харківщини через війну: екологи оновили суму

Два роки після пожежі: чи повернуть харків’янам легендарний ліс на Салтівці 📹

Автор: Оксана Горун, Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2026 в 23:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 16 вересня.".