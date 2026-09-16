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Потеплішає до +24: прогноз погоди у Харкові та області на 17 вересня

Погода 19:57   16.09.2026
Олена Нагорна
Потеплішає до +24: прогноз погоди у Харкові та області на 17 вересня

У четвер, 17 вересня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без істотних опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть 8–10 градусів, удень – 21–23, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 7–12 градусів, удень – 19–24.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що з 21 вересня в Україні очікується відчутне похолодання – денні показники знизяться до 10–17 градусів. Вона попередила, що через територію країни пройдуть атмосферні фронти, які принесуть із собою рясні дощі та похмуру погоду.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2026 в 19:57;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 17 вересня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без істотних опадів.".