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Потеплеет до +24: прогноз погоды в Харькове и области на 17 сентября

Погода 19:57   16.09.2026
Елена Нагорная
Потеплеет до +24: прогноз погоды в Харькове и области на 17 сентября

В четверг, 17 сентября, в Харькове и области – переменная облачность, без существенных осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать 8–10 градусов, днем – 21–23, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 7–12 градусов, днем – 19–24.

Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что с 21 сентября в Украине ожидается ощутимое похолодание — дневные показатели снизятся до 10–17 градусов. Она предупредила, что через территорию страны пройдут атмосферные фронты, которые принесут с собой обильные дожди и пасмурную погоду.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2026 в 19:57;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 17 сентября, в Харькове и области – переменная облачность, без существенных осадков.".