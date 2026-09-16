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Харьковский FPV прогулялся по Белгороду (видео)

Актуально 20:31   16.09.2026
Татьяна Литвина
Харьковский FPV прогулялся по Белгороду (видео) «Гострі картузи»

Бойцы подразделения «Гострі картузи» показали панораму города Белгород, которую они сняли с помощью FPV дрона. Конечная цель «турне» – белгородский аэропорт.

Видео подразделение опубликовало в соцсетях.

Видео: «Гострі картузи»/t.me/gostrikartuzy

«Пока ты ждешь отпуска, неизвестные дроны одного известного подразделения без всяких препятствий летают за границу на отдых. Это же просто мечта – теплым осенним вечером, промелькнуть через весь огромный город, избегая пробок и прийти прямо в аэропорт. Белгород как на ладоне», — прокомментировали видео в подразделении.

Уникальности кадрам добавляет факт, что съемку ведет обычный FPV дрон.

«Спасибо ООО «Битр»  и проект «ТехноЯРМ» за то, что предоставили самые качественные авиалинии для этого турне и за безвизовый режим», — шутят операторы «Гострих картузів».

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Напомним, «Гострі картузи» основали братья из Харьковской области Антон и Александр Спицыны. Они ушли на фронт с первых дней полномасштабного вторжения. До этого у Антона Спицина был строительный бизнес. «Картузи» – подразделение БпЛА, входящее во 2-й отдельный отряд Центра специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины. Воины подразделения принимали самое активное участие в отражении второй российской попытки наступать на Харьков весной 2024 года.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2026 в 20:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы подразделения «Гострі картузи» показали панораму города Белгород, которую они сняли с помощью FPV дрона. Конечная цель «турне» – белгородский аэропорт.".