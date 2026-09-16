Харьковский FPV прогулялся по Белгороду (видео)

Бойцы подразделения «Гострі картузи» показали панораму города Белгород, которую они сняли с помощью FPV дрона. Конечная цель «турне» – белгородский аэропорт.

Видео подразделение опубликовало в соцсетях.

Видео: «Гострі картузи»/t.me/gostrikartuzy

«Пока ты ждешь отпуска, неизвестные дроны одного известного подразделения без всяких препятствий летают за границу на отдых. Это же просто мечта – теплым осенним вечером, промелькнуть через весь огромный город, избегая пробок и прийти прямо в аэропорт. Белгород как на ладоне», — прокомментировали видео в подразделении.

Уникальности кадрам добавляет факт, что съемку ведет обычный FPV дрон.

«Спасибо ООО «Битр» и проект «ТехноЯРМ» за то, что предоставили самые качественные авиалинии для этого турне и за безвизовый режим», — шутят операторы «Гострих картузів».

Напомним, «Гострі картузи» основали братья из Харьковской области Антон и Александр Спицыны. Они ушли на фронт с первых дней полномасштабного вторжения. До этого у Антона Спицина был строительный бизнес. «Картузи» – подразделение БпЛА, входящее во 2-й отдельный отряд Центра специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины. Воины подразделения принимали самое активное участие в отражении второй российской попытки наступать на Харьков весной 2024 года.