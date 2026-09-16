Косулю, запутавшуюся в антидроновой сетке, спасли воины на Харьковщине (видео)

Возвращаясь из ротации, пилоты БАР «АРЕС» спасли косулю на Волчанском направлении. Животное запуталось в антидроновой сетке.

«Пилоты возвращаются из ротации через килл-зону — участок, где в любой момент можно попасть под удар вражеского дрона. Останавливаться здесь опасно. Но когда наши бойцы заметили животное в беде — решили его спасти», — сообщили в 57-й отдельной мотопехотной бригаде имени Костя Гордиенко.

Видео: 57 отдельная мотопехотная бригада имени Костя Гордиенко

Напомним, оптоволокно от российских FPV-дронов создает угрозу экоцида в лесах в окрестностях Волчанска на Харьковщине. Оккупанты затягивают сосны километрами прозрачных нитей, выпуская дроны каждые 20 минут на расстояние до 40 км. МГ «Объектив» пообщалось со спикером 57-й ОМПБр и экспертом Украинской природоохранной группы, чтобы выяснить масштаб новой угрозы.