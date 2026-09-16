Не вернулся со школы: на Харьковщине искали 11-летнего мальчика

11-летнего мальчика разыскивали полицейские в Берестинком районе. О пропаже заявил его приемный отец, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как оказалось, утром ребенок ушел в местный лицей, но после окончания уроков домой не вернулся. Приемный отец пытался разыскать мальчика, однако не удалось. Тогда мужчина обратился к копам.

«На поиски ребенка стражи порядка ориентировали личный состав отделения полиции. В результате проведенных розыскных мероприятий полицейские обнаружили парня в поселке Сахновщина и вернули домой. Полицейские провели с парнем и его семьей профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем», – добавили в полиции.