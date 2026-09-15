«Интересным образом»: как сейчас действует враг на Боровском направлении

Оккупанты продолжают активно штурмовать на Боровском направлении, несмотря на то, что не имеют никаких успехов. Результаты им не принесла и новая тактика, сообщил в эфире Ранок.LIVE командир группы TERRA в составе 3-го армейского корпуса ВСУ Николай Волохов.

«На Боровском направлении россияне продолжают пытаться пройти нашу линию обороны, делают это довольно интересным образом. Если еще год назад они пытались упереться в позиции, уничтожить позиции и зайти дальше, то сейчас их главный ресурс направлен на то, чтобы эти позиции обходить. Слава Богу, что весь летний сезон у них ничего не удавалось. Мы придумали тактику противодействия. Это создание плотной килл-зоны, что там никто физически не может пройти, а когда так случается, что кто-то проходит, были организованы специальные группы быстрого реагирования, которые их в тылу отлавливают», — рассказал Волохов.

Он также отметил, что не видит логики в действиях оккупантов.

«С одной стороны, у них нет никаких успехов, и та тактика, которую они применяют, успехов не приносит. Хотя в начале лета были признаки, что что-то из этого может произойти, если бы мы не адаптировались быстро. Тем не менее, они продолжают пытаться и плотность их штурмовых действий не снижается. Это не означает, что их там бесконечное количество, а значит, что их командиры либо тупые, либо очень назойливые», — сказал военный.

По его словам, кое-где оккупантам даже пришлось отступить.

«Сейчас уже, видимо, на 10 сантиметров не смогли подвинуться, а местами им пришлось прибегнуть к обратному наступлению, немного отойти назад, таким образом мы расширяли «серую зону», — добавил Волохов.