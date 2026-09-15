Новости Харькова — главное 15 сентября: как прошла ночь

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07:20

Как прошла ночь в Харькове и области

Ночь в Харькове прошла относительно спокойно. Воздушные силы ВСУ не сообщали об угрозах для областного центра. Тем временем в регионе кружили беспилотники, также информировали о пусках КАБ.

В 01:28 украинские защитники зафиксировали БпЛА на востоке Харьковщины. Они летели в сторону Балаклеи.

А в 03:42 возникла угроза авиаударов. КАБы россияне запустили на юг региона.

Уже утром, в 06:08 на регион вновь полетела группа беспилотников. На этот раз защитники неба предупреждали об опасности для Богодухова и Шаровки.