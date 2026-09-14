Подделка для похудения и обманутый профессор – итоги 14 сентября

Обыски в Харькове из-за фальсификата для похудения, обманутый на миллионы профессор и очередные атаки БпЛА на Харьков и область. МГ «Объектив» напоминает главные новости 14 сентября.

По данным следствия, фальшивка содержала действующее вещество тирзепатид. Такое же входит в состав известных и дорогих американских препаратов для диабетиков. Однако вещество было неизвестного происхождения, его завозили из Китая. Biopatid не прошел сертификацию и государственную регистрацию. Производили его в подпольной лаборатории, а продавали без разрешительных документов. Обыски по этому делу провели в десяти регионах, в частности – в Харькове. Подозреваемых – 27. Среди фигурантов дела – владелец подпольной лаборатории. А также — владелица известной киевской клиники, которая, по версии следствия, занималась популяризацией препарата. Его активно рекламировали в разных клиниках и привлекали к продвижению блогеров и публичных лиц. Себестоимость компонентов фальшивки была $17, а продавали ее по $1200.

<br />

Об этом свидетельствует статистика, которую обнародовал мэр Игорь Терехов. Он отметил: только за один день, 8 сентября, в городе прилетело по трем заправкам. За неделю была 21 воздушная атака. Почти половину совершили FPV-дронами.

«Прилет» был поздно вечером в воскресенье. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, у младенца – острая реакция на стресс. Женщина ранена. Также осколочные ранения получил мужчина 56 лет.

«Прилет» был на дороге между поселком Слатино и селом Безруки. Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил: у пострадавшего – травматическая ампутация обеих рук. Еще один мужчина получил ранения в Слатино в результате подрыва неизвестного предмета. Пострадавший гулял с собаками. Пес схватил взрывчатку, которую россияне сбросили с дрона на обочине дороги. Собака погибла. Ее хозяин получил осколочные ранения.

Схема была не банальной, сообщили в облпрокуратуре. Ученому позвонил неизвестный и представился сотрудником СБУ. Он заявил, что ученый якобы совершил оплату товара на российском сайте. Теперь у него должны провести «дистанционный обыск». Во время последующего видеозвонка потерпевший продемонстрировал злоумышленнику деньги. А тот убедил ученого, что наличность нужно передать «для проверки ее происхождения» в СБУ в Киев. За деньгами прислали женщину. Она забрала деньги у профессора и покинула место встречи с ним. Подозреваемую уже нашли. Теперь устанавливают личность главного исполнителя.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

В Харькове – два «прилета» по Шевченковскому району: Терехов сообщил детали

Взрывчатка в пакетах: РФ провела дистанционное минирование под Харьковом

Трогал интимные части тела падчерицы: подозревают мужчину на Харьковщине