Украина и РФ не будут бить по энергетике? Зеленский ответил на слова Трампа

Украина готова воздерживаться от ударов по российской критической инфраструктуре, если партнеры смогут гарантировать аналогичный отказ от атак со стороны РФ, однако пока Киев не видит реального желания Москвы соблюдать договоренности. Так президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о якобы достигнутой договоренности между сторонами не бить по энергетическим объектам.

Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что рост мировых цен на дизельное топливо вызван войной в Украине, и утверждал, будто Киев и Москва уже согласились взаимно прекратить обстрелы энергетики.

Зеленский в своем Telegram-канале подчеркнул, что Украина ранее сама предлагала партнерам обеспечить договоренность, которая остановит уничтожение гражданской инфраструктуры, продовольственных складов и логистики. Однако главным вопросом остаются реальные гарантии выполнения этих условий россиянами.

«Если партнеры готовы обеспечить реальное желание России не бить по нашей электрике, другим нашим энергетическим объектам, критической инфраструктуре, движению продовольствия, то мы, конечно, готовы обеспечить соответствующее отсутствие наших ударов. Чтобы это было надежно, долгосрочно и имело реальный эффект для жизни людей, а не сорвалось после того, как россияне проведут свои «выборы» и получат именно на это время ослабление напряженности по бензину и дизелю», — отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что ежедневно мишенями российских атак становятся объекты энергетики, портовая инфраструктура, а также склады с продовольствием и фармацевтикой. По его словам, деэскалационный шаг по защите критических объектов может стать первым шагом к миру, поэтому Украина ожидает от международных партнеров конкретики.

Напомним, 8 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что российские войска начали системные удары по энергетической инфраструктуре Харьковщины, не дожидаясь начала отопительного сезона. Противник меняет тактику, использует различные типы вооружения и повторно атакует объекты.