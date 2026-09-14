Жителей Харькова и области предупредили об опасной погоде во вторник

Синоптики опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 15 сентября.

«В течение суток 15 сентября по городу и области ожидается гроза; ночью по городу сильный дождь», — сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

Этим явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

Напомним, в Харьковской области в первой декаде сентября метеорологическое лето, констатировал Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей 11 сентября. Минусом приятной летней погоды стало отсутствие дождей. Условия для сева озимых остаются неблагоприятными, поскольку влаги в почве недостаточно.