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Жителей Харькова и области предупредили об опасной погоде во вторник

Общество 16:47   14.09.2026
Виктория Яковенко
Жителей Харькова и области предупредили об опасной погоде во вторник

Синоптики опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 15 сентября.

«В течение суток 15 сентября по городу и области ожидается гроза; ночью по городу сильный дождь», — сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

Этим явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

Напомним, в Харьковской области в первой декаде сентября метеорологическое лето, констатировал Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей 11 сентября. Минусом приятной летней погоды стало отсутствие дождей. Условия для сева озимых остаются неблагоприятными, поскольку влаги в почве недостаточно.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 14 сентября 2026 в 16:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 15 сентября.".