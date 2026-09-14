«Видим четкую тактику»: на что охотится РФ в Харькове, сообщил Терехов

21 раз враг атаковал Харьков на прошлой неделе. Один человек погиб, еще 10 человек пострадали, среди них – трое детей, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Анализируя эти удары мы видим четкую тактику. Почти половина атак пришлась на FPV-дроны. Враг бил беспилотниками на оптоволокне, запускал «Молнии», реактивные «Италмасы» и «Шахеды». Их цели абсолютно гражданские – многоквартирные дома, дворы, машины горожан, электрические подстанции, территория больницы и лицея», — отметил мэр.

Он добавил: отдельно прослеживается системная охота на АЗС. Только за один день, 8 сентября, под ударами оказались три заправки в разных районах.

«Россияне сознательно пытаются превратить в зону риска самые обычные ежедневные дела харьковчан – дорогу домой, поездку на работу, остановку на заправке или возле кафе», – подчеркнул Терехов.

За неделю тревоги в Харькове продолжались почти на 47 часов меньше, чем в области.

«Но эта цифра не должна нас охлаждать. Угроза для города остается стабильно высокой. Поэтому прошу каждого: воспринимайте сирены серьезно, переходите в безопасные места», – обратился мэр.