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«Видим четкую тактику»: на что охотится РФ в Харькове, сообщил Терехов

Общество 14:44   14.09.2026
Виктория Яковенко
«Видим четкую тактику»: на что охотится РФ в Харькове, сообщил Терехов Фото: Игорь Терехов

21 раз враг атаковал Харьков на прошлой неделе. Один человек погиб, еще 10 человек пострадали, среди них – трое детей, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Анализируя эти удары мы видим четкую тактику. Почти половина атак пришлась на FPV-дроны. Враг бил беспилотниками на оптоволокне, запускал «Молнии», реактивные «Италмасы» и «Шахеды». Их цели абсолютно гражданские – многоквартирные дома, дворы, машины горожан, электрические подстанции, территория больницы и лицея», — отметил мэр.

Он добавил: отдельно прослеживается системная охота на АЗС. Только за один день, 8 сентября, под ударами оказались три заправки в разных районах.

«Россияне сознательно пытаются превратить в зону риска самые обычные ежедневные дела харьковчан – дорогу домой, поездку на работу, остановку на заправке или возле кафе», – подчеркнул Терехов.

За неделю тревоги в Харькове продолжались почти на 47 часов меньше, чем в области.

«Но эта цифра не должна нас охлаждать. Угроза для города остается стабильно высокой. Поэтому прошу каждого: воспринимайте сирены серьезно, переходите в безопасные места», – обратился мэр.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 14 сентября 2026 в 14:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 раз враг атаковал Харьков на прошлой неделе. Один человек погиб, еще 10 человек пострадали, среди них – трое детей, сообщил мэр города Игорь Терехов.".