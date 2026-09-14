О последствиях авиаударов в Изюме рассказали в прокуратуре

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что 13 сентября около 22:20 россияне сбросили две авиабомбы на Изюм. В результате удара есть разрушения гражданской инфраструктуры, также пострадали трое людей, среди них – двухмесячный ребенок.

«Предварительно, российская армия применила две авиабомбы ФАБ-250 с модулями УМПК», – установили правоохранители.

Из-за удара пострадал 56-летний мужчина. Также госпитализированы 34-летняя женщина и ее двухмесячная дочка. У ребенка – острая реакция на стресс. Также в результате «прилетов» повреждены дома и авто.

«При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.