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О последствиях авиаударов в Изюме рассказали в прокуратуре

Происшествия 10:18   14.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
О последствиях авиаударов в Изюме рассказали в прокуратуре

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что 13 сентября около 22:20 россияне сбросили две авиабомбы на Изюм. В результате удара есть разрушения гражданской инфраструктуры, также пострадали трое людей, среди них – двухмесячный ребенок.

«Предварительно, российская армия применила две авиабомбы ФАБ-250 с модулями УМПК», – установили правоохранители.

Из-за удара пострадал 56-летний мужчина. Также госпитализированы 34-летняя женщина и ее двухмесячная дочка. У ребенка – острая реакция на стресс. Также в результате «прилетов» повреждены дома и авто.

«При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 14 сентября 2026 в 10:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что 13 сентября около 22:20 россияне сбросили две авиабомбы на Изюм.".