Live
  • Сб 12.09.2026
  • Харьков  +22°С
  • USD 44.55
  • EUR 51.76

«Российская шизофрения». Что на самом деле происходит в районе Волчанска – ВСУ

Общество 16:03   12.09.2026
Виктория Яковенко
«Российская шизофрения». Что на самом деле происходит в районе Волчанска – ВСУ Скриншот

Спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов в эфире нацмарафона отметил, что отчеты РФ о «достижениях» на Харьковщине существенно завышены. По его словам, оккупанты пытаются продвигаться малыми пехотными группами, но украинские военные продолжают держать оборону.

«По Волчанскому направлению, если брать российские отчеты, то там изменения колоссальные, там они вообще в Харьков завтра идут. Но если брать реальность на земле, то, фактически, нет. Это направление довольно большое, они активно пытаются продвигаться малыми пехотными группами вдоль всей границы. Но держим. Здесь самое характерное – это российская ложь. Южно-Слобожанское направление – традиционно российская шизофрения и они там умножают свои достижения от 3 до 7 раз. Это не ирония, не метафора», – отметил Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он также рассказал, что в районе Двуречной на оккупантов украинские защитники оказывают эффективное давление, там враг потихоньку теряет позиции.

Читайте также: Наступление отменяется? Что стало недостижимой целью для РФ на Харьковщине 📹

«Речь пока не идет об освобождении самой Двуречной, но речь идет о сокращении российского плацдарма на правом берегу реки Оскол. Это прижимание их к реке мешает им проводить активные действия в направлении Купянска. И это большой позитив. Сам Купянск – делим на два берега – правый и левый. На правом берегу то давление, которое оказывается в сторону Двуречной украинскими войсками, пережимает ту «горлянку бутылки», через которую россияне пытаются заводить свои силы в Купянск. Пока полностью не прижали, пока там есть и часть контролируемой россиянами зоны и «серяк» в районе Голубовки, и на самом севере города малые пехотные группы есть. Они не развивают какое-либо наступление, но выкурить их оттуда требует определенного времени и усилий», — рассказал спикер Группы объединенных сил.

А вот на левом берегу реки Оскол ситуация менее благоприятна для украинских войск, констатирует Трегубов.

«Там россияне давят на украинский плацдарм, активно пытаются проходить через Песчаное в сторону Купянска-Узлового, продавливать по центру этого плацдарма. Наши основные усилия направлены на то, чтобы не дать им этого сделать. Уничтожать их удается, но давление неприятное», — сказал Трегубов.

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Сегодня 12 сентября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 12 сентября 2026: какой праздник и день в истории
12.09.2026, 06:00
Подросток сняла видео под российскую музыку на Аллее Славы в Богодухове – НПУ
Подросток сняла видео под российскую музыку на Аллее Славы в Богодухове – НПУ
12.09.2026, 11:27
Новости Харькова главное 12 сентября: ситуация на фронте, БпЛА атаковали город
Новости Харькова главное 12 сентября: ситуация на фронте, БпЛА атаковали город
12.09.2026, 15:19
БпЛА сегодня, 12 сентября, атаковали Харьков: где «прилетело»
БпЛА сегодня, 12 сентября, атаковали Харьков: где «прилетело»
12.09.2026, 16:38
Как прошли сутки в регионе: погибший в Харькове, атаковали КАБы и 150 БпЛА
Как прошли сутки в регионе: погибший в Харькове, атаковали КАБы и 150 БпЛА
12.09.2026, 09:01
Наступление отменяется? Что стало недостижимой целью для РФ на Харьковщине 📹
Наступление отменяется? Что стало недостижимой целью для РФ на Харьковщине 📹
12.09.2026, 13:34

Новости по теме:

12.09.2026
12 сентября – День украинского борща: стоимость ингредиентов на Харьковщине
12.09.2026
Мужчине на Харьковщине запретили контактировать с отцом: что произошло
12.09.2026
Наступление отменяется? Что стало недостижимой целью для РФ на Харьковщине 📹
12.09.2026
Подросток сняла видео под российскую музыку на Аллее Славы в Богодухове – НПУ
12.09.2026
16 раз враг атаковал на Харьковщине, потери россиян: утренние данные Генштаба


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Российская шизофрения». Что на самом деле происходит в районе Волчанска – ВСУ», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 сентября 2026 в 16:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов в эфире нацмарафона отметил, что отчеты РФ о «достижениях» на Харьковщине существенно завышены.".