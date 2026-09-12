«Российская шизофрения». Что на самом деле происходит в районе Волчанска – ВСУ

Спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов в эфире нацмарафона отметил, что отчеты РФ о «достижениях» на Харьковщине существенно завышены. По его словам, оккупанты пытаются продвигаться малыми пехотными группами, но украинские военные продолжают держать оборону.

«По Волчанскому направлению, если брать российские отчеты, то там изменения колоссальные, там они вообще в Харьков завтра идут. Но если брать реальность на земле, то, фактически, нет. Это направление довольно большое, они активно пытаются продвигаться малыми пехотными группами вдоль всей границы. Но держим. Здесь самое характерное – это российская ложь. Южно-Слобожанское направление – традиционно российская шизофрения и они там умножают свои достижения от 3 до 7 раз. Это не ирония, не метафора», – отметил Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он также рассказал, что в районе Двуречной на оккупантов украинские защитники оказывают эффективное давление, там враг потихоньку теряет позиции.

«Речь пока не идет об освобождении самой Двуречной, но речь идет о сокращении российского плацдарма на правом берегу реки Оскол. Это прижимание их к реке мешает им проводить активные действия в направлении Купянска. И это большой позитив. Сам Купянск – делим на два берега – правый и левый. На правом берегу то давление, которое оказывается в сторону Двуречной украинскими войсками, пережимает ту «горлянку бутылки», через которую россияне пытаются заводить свои силы в Купянск. Пока полностью не прижали, пока там есть и часть контролируемой россиянами зоны и «серяк» в районе Голубовки, и на самом севере города малые пехотные группы есть. Они не развивают какое-либо наступление, но выкурить их оттуда требует определенного времени и усилий», — рассказал спикер Группы объединенных сил.

А вот на левом берегу реки Оскол ситуация менее благоприятна для украинских войск, констатирует Трегубов.

«Там россияне давят на украинский плацдарм, активно пытаются проходить через Песчаное в сторону Купянска-Узлового, продавливать по центру этого плацдарма. Наши основные усилия направлены на то, чтобы не дать им этого сделать. Уничтожать их удается, но давление неприятное», — сказал Трегубов.