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«Російська шизофренія». Що насправді відбувається в районі Вовчанська – ЗСУ

Суспільство 16:03   12.09.2026
Вікторія Яковенко
«Російська шизофренія». Що насправді відбувається в районі Вовчанська – ЗСУ Скриншот

Спікер Угрупування об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов в етері нацмарафону зазначив, що звіти РФ про «досягнення» на Харківщині суттєво завищені. За його словами, окупанти намагаються просуватися малими піхотними групами, але українські військові продовжують тримати оборону.

«По Вовчанському напрямку, якщо брати російські звіти, то там зміни колосальні, там вони взагалі до Харкова завтра йдуть. Але якщо брати реальність на землі, то, фактично, ні. Цей напрямок доволі великий, вони доволі активно намагаються просуватися малими піхотними групами вздовж усього кордону. Але тримаємо. Тут найхарактерніше – це російська брехня. Південно-Слобожанський напрямок – традиційно російська шизофренія і вони там помножують свої досягнення від 3 до 7 разів. Це не іронія, не метафора», – зазначив Трегубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він також розповів, що в районі Дворічної на окупантів українські захисники чинять ефективний тиск, там ворог потихеньку втрачає позиції.

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«Мова поки, що не йде про звільнення самої Дворічної, але мова йде про скорочення російського плацдарму на правому березі річки Оскіл. Це притискання їх до річки заважає їм проводити якість активні дії в напрямку Куп’янська. І це великий позитив. Сам Куп’янськ – ділимо на два береги – правий та лівий. На правому березі той тиск, який вчиняється в бік Дворічної українськими військами перетискає ту «горлянку пляшки» через яку росіяни намагаються заводити свої сили до Куп’янська. Поки що повністю не притисли, поки що там є і частина контрольованої росіянами зони і «сіряк» в районі Голубівки, і на самому півночі міста малі піхотні групи є. Вони не розвивають якийсь наступ, але викурити їх звідти потребує певного часу і зусиль», – розповів речник Угрупування об’єднаних сил.

А от на лівому березі ріки Оскіл ситуація не менш сприятлива для українських військ, констатує Трегубов.

«Там росіяни тиснуть на український плацдарм, активно намагаються проходити через Піщане у бік Куп’янська-Вузлового, продавлювати по центру цього плацдарму. Наші основні зусилля спрямовані на те, щоб не дати їм цього зробити. Знищувати їх вдається, але тиск неприємний», – сказав Трегубов.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2026 в 16:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спікер Угрупування об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов в етері нацмарафону зазначив, що звіти РФ про «досягнення» на Харківщині суттєво завищені.".