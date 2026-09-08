Сьогодні 8 вересня 2026: яке свято та день в історії

8 вересня 2022 року ЗСУ звільнили Балаклію. У цей день 70 року римляни захопили, а потім розорили Єрусалим. У 1296-му у Флоренції заклали перший камінь собору Санта-Марія-дель-Фйоре. У 1522-му завершилася перша навколосвітня подорож, яку розпочав Фернан Магеллан. У 1943-му король Італії Віктор Еммануїл III офіційно оголосив капітуляцію перед військами союзників. У 1989-му відкрився Установчий з’їзд Народного руху України.

Свята та пам’ятні дати 8 вересня

8 вересня в Україні відзначають народне свято – Рожаниці. Докладніше.

У світі – Міжнародний день грамотності та Міжнародний день солідарності журналістів.

Також сьогодні: День медсестри відділень дитячої гематології та онкології, Всесвітній день фізичної терапії, Всесвітній день боротьби з муковісцидозом, День вибачень.

8 вересня в історії

8 вересня 70 року римляни захопили та розорили Єрусалим. Докладніше.

8 вересня 1296 року у Флоренції заклали перший камінь собору Санта-Марія-дель-Фйоре (собор Діви Марії з квіткою). Докладніше.

8 вересня 1522 року завершилася перша навколосвітня подорож, яку розпочав Фернан Магеллан. Він сам із подорожі не повернувся, загинув у дорозі. З п’яти кораблів, що вирушали, повернувся один.

8 вересня 1943 року король Італії Віктор Еммануїл III офіційно оголосив капітуляцію перед військами союзників. Докладніше.

8 вересня 1989 року відкрився Установчий з’їзд “Народного руху України за перебудову”. Докладніше.

8 вересня 2022 року над Балаклією підняли Державний Прапор України. Докладніше.

Церковне свято 8 вересня

8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 8 вересня пішов дощ, то весь вересень буде дощовим.

Якщо в лісі багато опеньків, то бабине літо буде коротким.

Якщо ранок холодний, то зима буде холодною

Що не можна робити 8 вересня

Не можна сваритися та лаятися з рідними.

Не можна фізично працювати: прибирати, працювати на городі та подвір’ї тощо.

Жінкам не можна шити й вишивати та в принципі брати голку чи ножиці в руки.