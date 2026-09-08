Live

Сьогодні 8 вересня 2026: яке свято та день в історії

Календар 06:00   08.09.2026
Оксана Горун
Сьогодні 8 вересня 2026: яке свято та день в історії

8 вересня 2022 року ЗСУ звільнили Балаклію. У цей день 70 року римляни захопили, а потім розорили Єрусалим. У  1296-му у Флоренції заклали перший камінь собору Санта-Марія-дель-Фйоре. У 1522-му завершилася перша навколосвітня подорож, яку розпочав Фернан Магеллан. У 1943-му король Італії Віктор Еммануїл III офіційно оголосив капітуляцію перед військами союзників. У 1989-му відкрився Установчий з’їзд Народного руху України.

Свята та пам’ятні дати 8 вересня

8 вересня в Україні відзначають народне свято – Рожаниці. Докладніше.

У світі – Міжнародний день грамотності  та Міжнародний день солідарності журналістів.

Також сьогодні: День медсестри відділень дитячої гематології та онкології, Всесвітній день фізичної терапії, Всесвітній день боротьби з муковісцидозом, День вибачень.

8 вересня в історії

8 вересня 70 року римляни захопили та розорили Єрусалим. Докладніше.

8 вересня 1296 року у Флоренції заклали перший камінь собору Санта-Марія-дель-Фйоре (собор Діви Марії з квіткою). Докладніше.

8 вересня 1522 року  завершилася перша навколосвітня подорож, яку розпочав Фернан Магеллан. Він сам із подорожі не повернувся, загинув у дорозі. З п’яти кораблів, що вирушали, повернувся один.

Фернан Магеллан у протоці свого імені
Магеллан у протоці, яку згодом назвали його ім’ям. Ілюстрація з книги Лоуренса Бергріна “За краєм світу”

8 вересня 1943 року король Італії Віктор Еммануїл III офіційно оголосив капітуляцію перед військами союзників. Докладніше.

8 вересня 1989 року відкрився Установчий з’їзд “Народного руху України за перебудову”. Докладніше.

Фото: radiosvoboda.org

8 вересня 2022 року над Балаклією підняли Державний Прапор України. Докладніше.

Церковне свято 8 вересня

8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 8 вересня пішов дощ, то весь вересень буде дощовим.

Якщо в лісі багато опеньків, то бабине літо буде коротким.

Якщо ранок холодний, то зима буде холодною

Що не можна робити 8 вересня

Не можна сваритися та лаятися з рідними.

Не можна фізично працювати: прибирати, працювати на городі та подвір’ї тощо.

Жінкам не можна шити й вишивати та в принципі брати голку чи ножиці в руки.

Автор: Оксана Горун

Популярно

Сьогодні 8 вересня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 8 вересня 2026: яке свято та день в історії
08.09.2026, 06:00
Анджеліна Джолі побувала у Харкові: її син тренувався з військовими
Анджеліна Джолі побувала у Харкові: її син тренувався з військовими
07.09.2026, 21:47
“Прильоти” по цивільному об’єкту та багатоповерхівці у Харкові: є постраждалі
“Прильоти” по цивільному об’єкту та багатоповерхівці у Харкові: є постраждалі
07.09.2026, 23:52
Новини Харкова головне 7 вересня: смертельна ДТП, зростає попит на дрова
Новини Харкова головне 7 вересня: смертельна ДТП, зростає попит на дрова
07.09.2026, 23:55
Чотири тролейбуси змінять маршрути у Харкові у вівторок
Чотири тролейбуси змінять маршрути у Харкові у вівторок
07.09.2026, 19:49
Смертельна ДТП у Харкові та рекордний попит на дрова – підсумки 7 вересня
Смертельна ДТП у Харкові та рекордний попит на дрова – підсумки 7 вересня
07.09.2026, 23:00

Новини за темою:

07.09.2026
“Приліт” у Балаклії: під ударом було цивільне підприємство – Карабанов
07.09.2026
Сьогодні 7 вересня 2026: яке свято та день в історії
06.09.2026
Сьогодні 6 вересня 2026: яке свято та день в історії
05.09.2026
У Золочеві прилетіло по “швидкій”, РФ била також по Балаклійщині
05.09.2026
Сьогодні 5 вересня 2026: яке свято та день в історії


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Сьогодні 8 вересня 2026: яке свято та день в історії», то перегляньте більше у розділі Календар на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2026 в 06:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "8 вересня 2022 року ЗСУ звільнили Балаклію. У цей день 70 року римляни захопили, а потім розорили Єрусалим".