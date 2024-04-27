Сьогодні 27 квітня: яке свято та день в історії ????????????????????????????????????

27 квітня 1509 року Венецію відлучили від церкви. У 1521-му загинув організатор першого кругосвітнього плавання Фернан Магеллан. У 1825-му англієць Роберт Оуен створив у США комуну “Нова Гармонія”. У 1965-му хімік Вік Міллз запатентував “памперси”. У 1995-му президент України своїм указом створив Державне казначейство. У 2010-му Верховна Рада України ратифікувала сумнозвісні “Харківські угоди”.

Свята та пам’ятні дати 27 квітня

27 квітня – Всесвітній день ветеринара та Міжнародний день скульптури (обидва відзначають в останню суботу квітня).

Також відзначають: Всесвітній день нюху, День народження “памперсів”, Всесвітній день тапіра, День азбуки Морзе, День безплатної стерилізації бездомних кішок, Всесвітній день графічного дизайну, Міжнародний день поширення інформації про донорське зачаття.

27 квітня в історії

27 квітня 1509 року Венецію відлучили від церкви. На багате та успішне місто-державу “образився” Папа Римський Юлій II. Детальніше.

27 квітня 1521 року загинув 41-річний португальський мореплавець Фернан Магеллан – організатор першого навколосвітнього плавання та відкривач протоки між Атлантичним і Тихим океанами.

Це сталося під час того кругосвітнього плавання, завершувати яке довелося вже заступнику Магеллана Себастьяну Елькано. Експедиція, що коштувала мореплавцю життя, розпочалася 20 вересня 1519 року. З містечка Санлукар-де-Баррамеда вирушив флот із п’яти каравел. Причому португалець Магеллан плив під прапором “конкурентів” – іспанців. Адже король Португалії не підтримав мореплавця через недовіру (Магеллана на батьківщині звинувачували у незаконній торгівлі). Метою мореплавців офіційно оголосили пошук “протоки до Південного моря”. Насправді ж іспанці розраховували не тільки знайти новий морський шлях “за спеціями”, а й отримати нові території, багатства та підданих. Останньому активно хотів перешкодити “старий знайомий” Магеллана португальський король Мануель I. Він навіть відправляв на переслідування мореплавців військово-морський загін. Але іспанці “вислизнули”. Хоча від переслідувачів вони й відірвалися, це плавання коштувало життя як Магеллану, а й більшості його побратимів. З понад 260 осіб додому повернулися всього 18. А замість п’яти кораблів – один. Для Фернана останнім пунктом у подорожі став острів Макатан. Там експедиція висадилася у квітні. На той момент у команді було лише близько сотні людей. Але вони сильно покладалися на вогнепальну зброю у “розв’язанні питань” із місцевим населенням. “Питаннями” було насильницьке навернення людей у ​​християнську віру та вимоги платити данину іспанській короні. Зрозуміло, що місцеві не були налаштовані змінювати своє життя так, як зажадали невідомі прибульці. Тож виник збройний конфлікт, під час якого 27 квітня Магеллана та частину його команди вбили. Надалі без командування Фернана залишки його команди втратили кілька місяців, блукаючи океаном.

27 квітня 1825 року англійський промисловець і водночас філософ-утопіст Роберт Оуен створив США комуну “Нова Гармонія”. Детальніше.

27 квітня 1965 року провідний технолог компанії “Procter&Gamble”, хімік Вік Міллз запатентував одноразові підгузки під торговою маркою “Pampers”. Детальніше.

27 квітня 1995 року президент України своїм указом утворив Державне казначейство. Детальніше.

27 квітня 2010 року Верховна Рада України ратифікувала угоду про продовження перебування Чорноморського флоту РФ в Україні з 2017 до 2042 року (236 голосів “за”). Цей документ відомий як “Харківські угоди”. Детальніше.

Церковне свято 27 квітня

27 квітня – Лазарева субота. Відзначають Воскрешення праведного Лазаря. У суботу шостого тижня Великого посту церква згадує про воскрешення Ісусом Христом праведного Лазаря. Лазар жив у селі Віфанія, неподалік Єрусалиму. Ісус часто відвідував будинок Лазаря, якого дуже любив і називав своїм другом. А коли Лазар помер і вже чотири дні пролежав у труні, Ісус воскресив його з мертвих. Багато юдеїв, переконавшись у правдивості цього дива, стали послідовниками Христа. А Лазар прожив ще 30 років, був єпископом на острові Кіпр, де розповсюджував християнство. І помер мирно.

Також у цей день – вшановують пам’ять апостола і священномученика Симеона, родича Господнього. Він був сином Клеопи, молодшого брата Йосипа Обручника. У зрілому віці він став одним із 70 апостолів. Після вбивства святого апостола Якова, першого єпископа Єрусалимського, на його місце християни обрали святого апостола Симеона. У правління імператора Траяна римському правителю Аттику донесли, що святий Симеон походить з роду царя Давида (римляни знищували всіх нащадків царя Давида) і сповідує християнську віру. Язичники схопили святого Симеона, який на той час був уже сторічним старцем, і після довгих мук розіп’яли на хресті.

Народні прикмети

Дощ 27 квітня віщує мокрий травень.

Якщо прилетіли ластівки, то пора висаджувати овочі у відкритий ґрунт.

Якщо фіалки розцвіли – це до хорошого улову на рибалці.

Що не можна робити 27 квітня

Цього дня суворо заборонено будь-яку роботу по дому.

Не можна рубати дерева та виривати рослини.