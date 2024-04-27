Сегодня 27 апреля: какой праздник и день в истории

27 апреля 1509 года Венецию отлучили от церкви. В 1521-м погиб организатор первого кругосветного плавания Фернан Магеллан. В 1825-м англичанин Роберт Оуэн создал в США коммуну «Новая Гармония». В 1965-м химик Вик Миллз запатентовал «памперсы». В 1995-м президент Украины своим указом создал Государственное казначейство. В 2010-м Верховная Рада Украины ратифицировала печально известные «Харьковские соглашения».

Праздники и памятные даты 27 апреля

27 апреля – Всемирный день ветеринара и Международный день скульптуры (оба отмечают в последнюю субботу апреля).

Также отмечают: Всемирный день обоняния, День рождения «памперсов», Всемирный день тапира, День азбуки Морзе, День бесплатной стерилизации бездомных кошек, Всемирный день графического дизайна, Международный день распространения информации о донорском зачатии.

27 апреля в истории

27 апреля 1509 года Венецию отлучили от церкви. На богатый и преуспевающий город-государство «обиделся» Папа Римский Юлий II. Подробнее.

27 апреля 1521 года погиб 41-летний португальский мореплаватель Фернан Магеллан – организатор первого кругосветного плавания и открыватель пролива между Атлантическим и Тихим океанами.

Это произошло во время того самого кругосветного плавания, завершать которое пришлось уже заместителю Магеллана Себастьяну Элькано. Экспедиция, стоившая мореплавателю жизни, началась 20 сентября 1519 года. Из городка Санлукар-де-Баррамеда отправился флот из пяти каравелл. Причем португалец Магеллан плыл под флагом «конкурентов» – испанцев. Ведь король Португалии не поддержал мореплавателя из-за недоверия (Магеллана на родине обвиняли в незаконной торговле). Целью мореплавателей официально объявили поиск «пролива к Южному морю». На самом же деле испанцы рассчитывали не только найти новый морской путь «за специями», но и получить новые территории, богатства и подданных. Последнему активно хотел помешать «старый знакомый» Магеллана португальский король Мануэль I. Он даже отправлял на преследование мореплавателей военно-морской отряд. Но испанцы «ускользнули». Хотя от преследователей они и оторвались, это плавание стоило жизни не только Магеллану, но и большинству его побратимов. Из более чем 260 человек домой вернулись всего 18. А вместо пяти кораблей – один. Для Фернана последним пунктом в путешествии стал остров Макатан. Там экспедиция высадилась в апреле. На тот момент в команде было всего около сотни человек. Но они сильно полагались на огнестрельное оружие в «решении вопросов» с местным населением. «Вопросами» было насильственное обращение людей в христианскую веру и требования платить дань испанской короне. Понятно, что местные не были настроены изменять свою жизнь так, как того потребовали неизвестные пришельцы. Так что возник вооруженный конфликт, во время которого 27 апреля Магеллана и часть его команды убили. В дальнейшем без командования Фернана остатки его команды потеряли несколько месяцев, блуждая по океану.

27 апреля 1825 года английский промышленник и одновременно философ-утопист Роберт Оуэн создал в США коммуну «Новая Гармония». Подробнее.

27 апреля 1965 года ведущий технолог компании «Procter&Gamble», химик Вик Миллз запатентовал одноразовые подгузники под торговой маркой «Pampers». Подробнее.

27 апреля 1995 года президент Украины своим указом создал Государственное казначейство. Подробнее.

27 апреля 2010 года Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Украине с 2017 по 2042 год (236 голосов «за»). Этот документ известен как «Харьковские соглашения». Подробнее.

Церковный праздник 27 апреля

27 апреля – Лазарева суббота. В субботу шестой недели Великого поста церковь вспоминает о воскрешении Иисусом Христом праведного Лазаря. Лазарь жил в деревне Вифания, недалеко от Иерусалима. Иисус часто навещал дом Лазаря, которого очень любил и называл своим другом. Когда Лазарь умер и уже четыре дня пролежал в гробу, Иисус воскресил его из мертвых. Многие иудеи, убедившись в подлинности этого чуда, стали последователями Христа. А Лазарь прожил еще 30 лет, был епископом на острове Кипр, где распространял христианство. И умер мирно.

Также в этот день – чтят память апостола и священномученика Симеона, родственника Господня. Он был сыном Клеопы, младшего брата Иосифа Обручника. В зрелом возрасте стал одним из 70-ти апостолов. После убийства святого апостола Иакова, первого епископа Иерусалимского, на его место христиане избрали святого апостола Симеона. В правление императора Траяна римскому правителю Аттику донесли, что святой Симеон происходит из рода царя Давида (римляне уничтожали всех потомков царя Давида) и исповедует христианскую веру. Язычники схватили святого Симеона, который к тому времени был уже столетним старцем, и после долгих мучений распяли на кресте.

Народные приметы

Дождь 27 апреля предвещает мокрый май.

Если прилетели ласточки, то пора высаживать овощи в открытый грунт.

Если фиалки расцвели – это к хорошему улову на рыбалке.

Что нельзя делать 27 апреля

В этот день строго запрещена любая работа по дому.

Нельзя рубить деревья и вырывать растения.