Сегодня 27 апреля: какой праздник и день в истории

27 апреля в Украине – День кадровика. В этот день в 1965 году запатентовали памперсы. В 1995-м в Украине создали Государственное казначейство. А в 2010-м Верховная Рада ратифицировала «Харьковские соглашения», продлив пребывание в Крыму российского Черноморского флота.

Праздники и памятные даты 27 апреля

27 апреля в Украине – День кадровика.

В мире – Всемирный день тапира.

Под эгидой ООН проходят: День азбуки Морзе, День бесплатной стерилизации бездомных кошек, День спасения лягушек.

27 апреля в истории

27 апреля 1509 года Венецию отлучили от церкви. На богатый и процветающий город-государство «обиделся» Папа Римский Юлий ІІ.

Никаких еретиков в Венеции не было и против католицизма ничего не сделали. Отлучение имело сугубо политическую подоплеку. Венеция противостояла попыткам присоединить ее к владениям Папы, да еще и расширяла собственные территории. Ее колонии протянулись от греческих островов Эгейского моря до Фриули и Бергамо и от реки По до Альп. В 1503 году Венеция захватила папские города Римини и Фаенца. Да к тому же имела монополию на торговлю в Средиземноморье. Венецианцы не подчинялись папским приказам.

Все это вместе спровоцировало Папу для начала сформировать против города Кембрейскую лигу (альянс с участием Франции и части Испании), а затем издать интердикт, отлучив весь город от церкви. В документе Папа угрожал: «Страшная казнь ждет католиков — запрещается проведение всех обрядов и таинств католической церкви — нет помазаний, ни исповедей, ни таинств брака и крещения или похорон». Конечно, это могло бы сработать, если бы жители Венеции узнали о страшной каре. Но власти республики запретили публиковать папский приказ на всех подвластных территориях. Через год интердикт отменили. В общей сложности за всю ее историю Венецию отлучали от церкви шесть раз — по большей части, по подобным политическим причинам.

27 апреля 1825 года английский промышленник и одновременно философ-утопист и почти проповедник Роберт Оуэн создал в США коммуну «Новая Гармония».

Это был очередной эксперимент Оуэна, который пытался создать лучшее общество, преодолеть бедность и «перевоспитывать» взрослых людей. Его первый эксперимент можно считать удачным. Еще в 1799 году, получив в управление от тестя предприятие в Нью-Ларнаке (Великобритания), он создал там настоящий «социалистический рай» того времени для рабочих. Оуэн сократил рабочий день до 10,5 часа, запретил труд детей до 10 лет, обеспечил рабочих жильем, а для их детей открыл школу. При этом предприятие не обанкротилось, как прогнозировали конкуренты, наблюдая за «чудаком». Более того – оно хорошо развивалось и приносило устойчивую прибыль.

Этот опыт побуждал Оуэна к дальнейшим экспериментам. Однако их уже сложно назвать удачными. В 1825 году предприниматель-утопист с сыновьями переехал в США. За свой счет он приобрел существующее поселение со 180 зданиями и несколько тысяч акров земли в Индиане.

Городок назывался Гармони. Оуэн переименовал его в Новую Гармонию (Нью Гармони). Он основал здесь общину, устав которой основывался на принципах уравнительного коммунизма. Община привлекла более тысячи жителей. Однако своим существованием она только доказала нежизнеспособность подобной социальной модели. Ведь среди поселившихся здесь были совершенно разные люди – от бродяг и авантюристов до реформаторов-энтузиастов, поэтов и ученых. Эта пестрая компания не смогла сосуществовать. Поэтому, поглотив 40 тысяч фунтов стерлингов (почти все состояние Оуэна), она распалась в 1827 году. В 1829 году Оуэн вернулся в Британию. Он разделил остаток средств между семью детьми и вел очень скромный образ жизни.

27 апреля 1965 года ведущий технолог компании «Procter&Gamble», химик Вик Миллз запатентовал одноразовые подгузники под торговой маркой «Pampers».

Стоит отметить, что кроме того, что Миллз был профессионалом своего дела, он еще и был дедом трех маленьких внуков. И это сыграло решающую роль. Детей периодически оставляли с дедушкой один на один. Поэтому вопрос смены пеленок был для него как нельзя более актуален. Решая личную проблему, технолог пришел к выводу, что пеленки нужно не стирать, а выбрасывать. Следующим шагом была идея, что подгузник должен быть одноразовым, но при этом хорошо поглощать жидкость. Важными «ТТХ», которые определил для себя изобретатель, были легкая смена подгузника и комфорт для движений ребенка. Первое решение Миллза было – создать прокладку с высокой поглощающей способностью и поместить ее в пластиковые трусы особой формы. Нечто подобное он для начала испытал на собственных внуках.

Как ни странно, первая партия памперсов получила крайне отрицательные отзывы родителей, ведь подгузники попытались использовать в жару – более +30 С. У младенцев начались дерматиты. Но Миллз не отказался от своего изобретения, а продолжал его совершенствовать. В частности, плотный пластик трусов заменил более мягким. Отзывы родителей на новую партию подгузников были гораздо лучше. Постепенно эта продукция стала настоящим хитом продаж.

27 апреля 1995 года указом Президента Украины создано Государственное казначейство. Суть деятельности Госказначейства состоит в управлении средствами государственного бюджета. В частности, казначейство учитывает поступления в бюджет налогов, сборов и других платежей. И уже, исходя из реального наличия средств, производит оплаты по счетам государства.

27 апреля 2010 года Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Украине с 2017 до 2042 года (236 голосов «за»). Этот документ известен как «Харьковские соглашения». Его подписали во время встречи президентов РФ и Украины Медведева и Януковича в Харькове. Крым войскам РФ Украина «продала» в обмен на скидку на цену газа. Тогдашняя власть пыталась преподнести это украинскому обществу как безумный успех. Однако ратификация соглашения в Раде проходила на фоне протестов в Киеве. В самом зале ВР также было неспокойно – спикера Литвина забросали яйцами, оппозиция взорвала несколько дымовых шашек и залила клеем пульты для голосования. Эти события сопровождались традиционной в то время парламентской дракой.

Церковный праздник 27 апреля

27 апреля христиане чтят память святителя Мартина – исповедника и папы Римского. Мартин взошел на престол после смерти Папы Феодора І. Противостоял ереси монофелитов, которую в то время поддерживал император Констанс. Он, в частности, издал еретический «Образец веры», объявив его обязательным для всего населения. Получив «Образец веры» в 649 году, Папа Мартин созвал в Риме поместный собор, официально осудивший монофелитскую ложь. После этого Мартин направил послание Константинопольскому патриарху, который также поддерживал ересь, требуя вернуться к православному исповеданию. Император направил в Рим военачальника Феодора, чтобы тот доставил Папу на суд. Феодор обвинил Мартина в тайном общении с сарацинами, хулении Богородицы и неканоническом вступлении на папский престол. Он схватил Папу и отправил на один из островов в Эгейском море. Там Мартин провел год, после чего его отправили в Константинополь. А после суда, превратившегося в судилище со лжесвидетелями, Мартина в разорванной одежде выставили на издевательство толпы. Приговор «суда» был: лишить Мартина сана и казнить. Затем, по просьбе Константинопольского патриарха, боявшегося последствий для себя, Мартина вместо казни изгнали в Херсонес Таврический. Там святитель скончался, истощенный голодом и болезнями, в 655 году. После осуждения ереси монофелитов в 680 году мощи святого исповедника папы Мартина перенесли в Константинополь, а затем в Рим.

Народные приметы

Теплый день 27 апреля обещает дальнейшее похолодание.

Дождь в этот день — к плохому урожаю.

Что нельзя делать 27 апреля

27 апреля нельзя льстить и давать лживые обещания.

Запрещается прогонять со двора ворон.