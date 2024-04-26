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Ученые нашли могилу великого философа Платона в Греции. Помог ИИ

15:42   26.04.2024
Оксана Якушко
Ученые нашли могилу великого философа Платона в Греции. Помог ИИ

Платона, умершего около 347 года до н. э., считают одним из главных греческих философов. Вместе со своим наставником Сократом и учеником Аристотелем он заложил основы западной философии и науки, пишет BBC.

Грациано Раноккья, папиролог из Пизанского университета, сообщил, что нашел точное место захоронения Платона, расшифровав папирусы, найденные почти 300 лет назад в Геркулануме близ Неаполя.

Находки указывают на то, что Платона похоронили в Академии в Афинах, в саду рядом с Храмом муз. Это удалось установить благодаря новой интерпретации папирусов, написанных Филодемом из эпикурейской школы, где есть история Академии.

«Среди важнейших новостей мы читаем, что Платон был похоронен в отведенном для него садике Академии в Афинах, рядом с так называемым Мусейоном или сакеллумом, посвященным музам. До сих пор было известно лишь то, что его похоронили на территории Академии», — говорит Раноккья.

Помог искусственный интеллект

Геркуланумские папирусы, обнаруженные в 1752 году, насчитывают более 1800 доисторических свитков. Их нашли на роскошной вилле, которую назвали Виллой папирусов – римском имении в Геркулануме, у Неаполитанского залива, которое, как считали, когда-то принадлежало тестю Юлия Цезаря. Но их полное содержание до сих пор остается загадкой, поскольку ученые считали их слишком хрупкими, чтобы разворачивать — свитки лежали на протяжении веков под слоем вулканического пепла после извержения Везувия.

Свитки представляют собой единственную масштабную библиотеку времен Античности, сохранившуюся в полном объеме.

Ученые пытаются расшифровать свитки не одно десятилетие. Теперь им в помощь пришли технологии искусственного интеллекта.
С их помощью Раноккья и его команда смогли прочитать около 1000 слов – примерно 30% всего текста – и считают, что полностью расшифруют папирус до 2026 года. Они сделали сотни инфракрасных снимков обугленных свитков, что позволило им рассмотреть не только лицевую, но и оборотную сторону папируса. Находки затем проанализировал компьютер.

Академия Платона была знаменитой школой в древних Афинах, основанной за городскими стенами на северо-западе города в 387 году до нашей эры. В 86 до н. э. ее разрушили по приказу римского диктатора Суллы.
Новый анализ также показал, что Платона, возможно, продали в рабство в 399 году до н. э. после смерти Сократа или в 404 году до н. е. во время завоевания острова Эгина спартанцами.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 15:42;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Платона, умершего около 347 года до н. э., считают одним из главных греческих философов. Вместе со своим наставником Сократом и учеником Аристотелем он заложил основы западной философии и науки, пишет BBC.".