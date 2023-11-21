Древний затонувший город и его сокровища нашли под водой в Греции

Археологи вот уже год ведут раскопки на побережье острова Саламин, что недалеко от Афин, где когда-то стоял затонувший город. Недавно ученые обнаружили частично затопленное здание и множество мраморных сокровищ 4 века до нашей эры, сообщило Министерство культуры Греции.

Команда морских археологов из 12 человек нашла огромное общественное здание, существовавшее как часть древнего города Саламиса. Битва при острове Саламине произошла в первой половине греко-персидских войн, череды конфликтов между древнегреческими городами-государствами и Персидской империей. Саламис интересовал историков еще и потому, что он упоминается в «Илиаде» Гомера как дом героя Троянской войны Аякса.

Археологи обнаружили общественное здание под названием стоа – эти сооружения обычно существовали вокруг рынков и предназначались для торговли или прогулок, говорят историки.

По данным министерства культуры, стоа, найденная на Саламине, имеет ширину около 6 м и длину 32 м, а в пределах ее границ находятся остатки семи комнат.

Но в одной комнате площадью чуть более 4,5 м² было большое складское помещение, где археологи обнаружили множество древних артефактов: почти два десятка бронзовых монет, фрагменты мрамора, вазы и фрагменты керамических изделий, предположительно датируемых эпохой Классико-эллинистический период.

Среди мраморных артефактов есть два важных предмета. Один – это фрагмент колонны с надписями в 2-3 стихах. Другой – это богато украшенный фрагмент, где изображен крупный мужчина, возможно, герой, возлагающий корону на бородатого мужчину.