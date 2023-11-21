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Древний затонувший город и его сокровища нашли под водой в Греции

Мир 16:26   21.11.2023
Оксана Якушко
Εικ. 4. Σαλαμίς, Αμπελάκι. Ανώτερο μέρος (επίτιτλο) μαρμάρινης ψηφισματικής στήλης του 4ου αι. π.Χ., με τμήμα ανάγλυφης παράστασης
Εικ. 6.iii Σαλαμίς, Αμπελάκι. Αθηναϊκή κεραμεική του 4ου αι. π.Χ.
Εικ. 6. ii Σαλαμίς, Αμπελάκι. Αθηναϊκή κεραμεική του 4ου αι. π.Χ.
Εικ. 6. Σαλαμίς, Αμπελάκι. Αθηναϊκή κεραμεική του 4ου αι. π.Χ.
Εικ. 3. Σαλαμίς, Αμπελάκι. Άποψη τμήματος μακρόστενου κτηρίου (Στοάς) κατά την ανασκαφή του 2022, από τα βορειοδυτικά
Εικ. 2. Σαλαμίς, Αμπελάκι. Άποψη τμήματος μακρόστενου κτηρίου (Στοάς) κατά την ανασκαφή του 2022, από τα βόρεια

Археологи вот уже год ведут раскопки на побережье острова Саламин, что недалеко от Афин, где когда-то стоял затонувший город. Недавно ученые обнаружили частично затопленное здание и множество мраморных сокровищ 4 века до нашей эры, сообщило Министерство культуры Греции.

Команда морских археологов из 12 человек нашла огромное общественное здание, существовавшее как часть древнего города Саламиса. Битва при острове Саламине произошла в первой половине греко-персидских войн, череды конфликтов между древнегреческими городами-государствами и Персидской империей. Саламис интересовал историков еще и потому, что он упоминается в «Илиаде» Гомера как дом героя Троянской войны Аякса.

Археологи обнаружили общественное здание под названием стоа – эти сооружения обычно существовали вокруг рынков и предназначались для торговли или прогулок, говорят историки.

По данным министерства культуры, стоа, найденная на Саламине, имеет ширину около 6 м и длину 32 м, а в пределах ее границ находятся остатки семи комнат.

Но в одной комнате площадью чуть более 4,5 м² было большое складское помещение, где археологи обнаружили множество древних артефактов: почти два десятка бронзовых монет, фрагменты мрамора, вазы и фрагменты керамических изделий, предположительно датируемых эпохой Классико-эллинистический период.

Среди мраморных артефактов есть два важных предмета. Один – это фрагмент колонны с надписями в 2-3 стихах. Другой – это богато украшенный фрагмент, где изображен крупный мужчина, возможно, герой, возлагающий корону на бородатого мужчину.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 16:26;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Археологи вот уже год ведут раскопки на побережье острова Саламин, что недалеко от Афин, где когда-то стоял затонувший город. Недавно ученые обнаружили частично затопленное здание и множество мраморных сокровищ 4 века до нашей эры, сообщило Министерство культуры Греции.".