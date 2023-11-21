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Стародавнє затонуле місто та його скарби знайшли під водою у Греції

Світ 16:26   21.11.2023
Оксана Якушко
Εικ. 4. Σαλαμίς, Αμπελάκι. Ανώτερο μέρος (επίτιτλο) μαρμάρινης ψηφισματικής στήλης του 4ου αι. π.Χ., με τμήμα ανάγλυφης παράστασης
Εικ. 6.iii Σαλαμίς, Αμπελάκι. Αθηναϊκή κεραμεική του 4ου αι. π.Χ.
Εικ. 6. ii Σαλαμίς, Αμπελάκι. Αθηναϊκή κεραμεική του 4ου αι. π.Χ.
Εικ. 6. Σαλαμίς, Αμπελάκι. Αθηναϊκή κεραμεική του 4ου αι. π.Χ.
Εικ. 3. Σαλαμίς, Αμπελάκι. Άποψη τμήματος μακρόστενου κτηρίου (Στοάς) κατά την ανασκαφή του 2022, από τα βορειοδυτικά
Εικ. 2. Σαλαμίς, Αμπελάκι. Άποψη τμήματος μακρόστενου κτηρίου (Στοάς) κατά την ανασκαφή του 2022, από τα βόρεια

Археологи ось уже рік ведуть розкопки на узбережжі острова Саламін, що недалеко від Афін, де колись стояло затонуле місто. Нещодавно вчені виявили частково затоплену будівлю та безліч мармурових скарбів 4 століття до нашої ери, повідомило Міністерство культури Греції.

Команда морських археологів з 12 осіб знайшла величезну громадську будівлю, яка існувала як частина стародавнього міста Саламіс. Битва при Саламіні відбулася в першій половині греко-перських воєн, під час низки конфліктів між давньогрецькими містами-державами та Перською імперією. Саламіс цікавив істориків ще й тому, що він згадується в «Іліаді» Гомера як будинок героя Троянської війни Аякса.

Археологи виявили громадську будівлю під назвою стоа – ці споруди зазвичай існували навколо ринків і призначалися для торгівлі чи прогулянок, кажуть історики.

За даними міністерства культури, стоа, знайдена на Саламіні, має ширину близько 6 м і довжину 32 м, а в межах її кордонів знаходяться залишки семи кімнат.

Але в одній кімнаті площею трохи більше 4,5 м² було велике складське приміщення, де археологи знайшли безліч стародавніх артефактів: майже два десятки бронзових монет, фрагменти мармуру, вази та фрагменти керамічних виробів, які, ймовірно, датуються епохою Класико-елліністичного періоду.

Серед мармурових артефактів є два важливі предмети. Один – це фрагмент колони з написами у 2-3 віршах. Інший – багато прикрашений фрагмент, де зображений великий чоловік, можливо, герой, який покладає корону на бородатого чоловіка.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2023 в 16:26;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Археологи ось уже рік ведуть розкопки на узбережжі острова Саламін, що недалеко від Афін, де колись стояло затонуле місто. Нещодавно вчені виявили частково затоплену будівлю та безліч мармурових скарбів 4 століття до нашої ери, повідомило Міністерство культури Греції.".