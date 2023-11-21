Стародавнє затонуле місто та його скарби знайшли під водою у Греції

Археологи ось уже рік ведуть розкопки на узбережжі острова Саламін, що недалеко від Афін, де колись стояло затонуле місто. Нещодавно вчені виявили частково затоплену будівлю та безліч мармурових скарбів 4 століття до нашої ери, повідомило Міністерство культури Греції.

Команда морських археологів з 12 осіб знайшла величезну громадську будівлю, яка існувала як частина стародавнього міста Саламіс. Битва при Саламіні відбулася в першій половині греко-перських воєн, під час низки конфліктів між давньогрецькими містами-державами та Перською імперією. Саламіс цікавив істориків ще й тому, що він згадується в «Іліаді» Гомера як будинок героя Троянської війни Аякса.

Археологи виявили громадську будівлю під назвою стоа – ці споруди зазвичай існували навколо ринків і призначалися для торгівлі чи прогулянок, кажуть історики.

За даними міністерства культури, стоа, знайдена на Саламіні, має ширину близько 6 м і довжину 32 м, а в межах її кордонів знаходяться залишки семи кімнат.

Але в одній кімнаті площею трохи більше 4,5 м² було велике складське приміщення, де археологи знайшли безліч стародавніх артефактів: майже два десятки бронзових монет, фрагменти мармуру, вази та фрагменти керамічних виробів, які, ймовірно, датуються епохою Класико-елліністичного періоду.

Серед мармурових артефактів є два важливі предмети. Один – це фрагмент колони з написами у 2-3 віршах. Інший – багато прикрашений фрагмент, де зображений великий чоловік, можливо, герой, який покладає корону на бородатого чоловіка.