У Туреччині археологи знайшли 11000-річну статую чоловіка, який стискає пеніс

Статую чоловіка заввишки 2,3 метри, який стискає свій пеніс, виявили в одному із найстаріших храмів Туреччини, пише Live Science.

Археологи у Туреччині розкопали статую віком майже 11 000 років, яка зображує гігантського чоловіка, який стискає свій пеніс, а також статую кабана у натуральну величину. Дві статуї походять з Гобеклі-Тепе та Карахан-Тепе, які є одними із найстаріших храмових об’єктів у світі.

Статую дикого кабана, вирізану з вапняку, знайшли у Гобеклі-Тепі, і вона датується періодом між 8700 та 8200 роками до нашої ери. Її розміри становлять 1,4 метра завдовжки та 0,7 м заввишки, йдеться у повідомленні Німецького археологічного інституту. Археологи виявили на її поверхні червоні, чорні та білі пігменти, що говорить про те, що скульптуру колись розфарбували.

Вчені розкопали велику скульптуру чоловіка заввишки 2,3 м на місці Карахан-Тепе, приблизно за 35 км від Гобеклі-Тепе. У кам’яної людини особливо виражені ребра, хребет і плечі, і це може бути статуя, що зображує мертвого.

Дослідники також знайшли невелику скульптуру стерв’ятника неподалік Карахан-Тепі. Хоча археологи не сказали скільки років новим статуям Карахан-Тепе, вік цього місця становить близько 11 000 років, і на ньому є інші скульптури та будівлі.

Археологи раніше думали, що спільноти мисливців-збирачів у Південно-Західній Азії близько 11 000 років тому «були відносно простими, невеликими за розміром і загалом егалітарними (суспільство, де всі рівні – прим. ред.)». Але відкриття у Гобеклі-Тепі та Карахан-Тепі за останні 30 років спростували цю ідею.

Гобеклі-Тепе — велике мегалітичне місце, наповнене Т-подібними колонами та складними скульптурами, що зображають тварин, абстрактні символи та людські руки. За даними ООН з питань освіти, науки та культури, це місце, ймовірно, використали у похоронних ритуалах. Наявність такого масивного та складного комплексу дозволяє припустити, що громади мисливців-збирачів у цьому регіоні були не такими простими, як колись вважалися, а скоріше були організовані таким чином, що дозволяли їм будувати великі твори архітектури.

Призначення нещодавно знайдених скульптур неясно. Зображена людина може бути «важливим предком, пов’язаним із будинком, в якому він був знайдений».

Поза фігури може надати додаткову інформацію про її призначення. «Той факт, що фігура стискає свій пеніс, символізує, що ця людина була прабатьком соціальної групи, як родовід або клан, пов’язаний з будівлею», — сказав Тед Беннінг, професор Антропологія Університету Торонто.

Беннінг вважає, що будівлі в Карахан-Тепі та Гобеклі-Тепі, можливо, використовувалися як удома, а не як храми, «і в цьому випадку цілком логічно, що кожен з них матиме свого власного предка».

Не дивно, що скульптура кабана містить пігменти, додав він. “Я думаю, цілком імовірно, що більшість скульптур на цих місцях спочатку була розмальована”, – сказав Беннінг, зазначивши, що фарба погано зберігається в археологічних записах.