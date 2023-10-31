Мумію дочки жерця і «Книгу мертвих» знайшли на 3500-річному цвинтарі в Єгипті

Археологи в Єгипті виявили 3500-річний цвинтар, де зберігаються папіруси «Книги мертвих» і унікальні мумії, повідомляє Live Science.

Цвинтар у Туна аль-Гебель у центральному Єгипті походить від Нового царства (близько 1550–1070 рр. до н.е.) і містить мумії, саркофаги, амулети і численні фігурки «шабті», які призначалися для служіння померлим у потойбіччі. Про це заявило Міністерство туризму та старожитностей Єгипту.

Також на цвинтарі знайшли унікальний папірус «Книжка мертвих». Він має довжину від 13 до 15 метрів. Археологи ведуть розкопки на цьому місці з 2017 року, але цвинтар виявили нещодавно.

«Книга мертвих» — це сучасна назва, яка дала безліч текстів, які допомагали мертвим орієнтуватися в підземному світі. Назва, яку давні єгиптяни дали цим текстам, іноді перекладається як «Книга виходу вдень». Копії уривків із «Книги мертвих» іноді ховали разом із померлими.

У заяві археологів мало інформації про нещодавно знайдений екземпляр «Книги мертвих». Незрозуміло, які саме тексти він містить і з ким поховали книгу. Жодних фотографій папірусу «Книги мертвих» опубліковано не було, а члени команди, яка її виявила, не відповідають на запитання.

Вчені, які не брали участь у розкопках, заявили, що знахідка може мати важливе значення. “Дуже рідко можна знайти копію “Книги мертвих” у могилі, де вона була спочатку похована”, каже Фой Скалф, єгиптолог і керівник дослідницького архіву університету Чикаго. «Без фотографій важко сказати більше, і прийнято чекати на будь-яку офіційну публікацію, щоб сформувати тверді оцінки».

Лара Вайс, генеральний директор Музею Ремера і Пелізеуса в Німеччині, яка ретельно вивчила «Книгу мертвих», розповіла, що «якщо папірус такий довгий і добре зберігся, то це безперечно чудова і цікава знахідка»

Згідно з заявою, археологи на нововідкритому цвинтарі виявили кілька трун і мумій, у тому числі дочки Джехуті, первосвященика та жерця бога Амона, який жив понад 3500 років тому. Інша труна, судячи з усього, належить жінці, яка була співачкою в храмі Амона, божества, пов’язаного із сонцем і древнім містом Фіви (сучасний Луксор).

На цвинтарі також було багато каноп, у яких могли зберігатись органи померлого, йдеться у заяві. Також було знайдено залишки кам’яних саркофагів, де знаходилися дерев’яні труни померлих.