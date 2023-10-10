Теорема Піфагора, знайдена на глиняній табличці, на 1000 років старша за нього

Вчені встановили, що відому кожному школяреві теорему Піфагора вигадав не він, і її лише приписують математику, повідомляє IFLScience.

Хоча Піфагор був важливою історичною фігурою у розвитку математики, не він знайшов рівняння (a 2 + b 2 = c 2). Насправді існує давня вавилонська табличка (під яскравою назвою IM 67118), де теорема Піфагора використовується для визначення довжини діагоналі всередині прямокутника.

Табличку, ймовірно, використовували для навчання, і датується вона 1770 роком до нашої ери – за тисячу років до Піфагора, який народився приблизно в 570 році до нашої ери.

На іншій табличці, що датується приблизно 1800-1600 рр. до зв. е., є квадрат із підписаними трикутниками всередині. Це доводить, що стародавні вавилоняни знали про так звану теорему Піфагора, а також про інші передові математичні концепції.

«Висновок неминучий. Вавилонці знали співвідношення між довжиною діагоналі квадрата і його стороною: d = квадратний корінь з 2», – пише математик Брюс Ратнер. «Ймовірно, це була перша відома ірраціональна кількість. Однак це, у свою чергу, означає, що вони були знайомі з теоремою Піфагора – або, принаймні, з її окремим випадком для діагоналі квадрата (d 2 = a 2 + a 2 = 2a 2 ) – більш ніж за тисячу років до великого мудреця, на честь якого його було названо».

То чому ж теорему приписали Піфагору, адже жодного оригінального твору Піфагора не збереглося? Те, що ми знаємо про математику, було передано піфагорійцями – членами школи, яку він започаткував на території сучасної південної Італії. Школа, що отримала назву «Півколо Піфагора», була секретною, але отримані знання передавалися від вчителя до учнів і часто приписувалися самому засновнику.

“Піфагорійські знання передавали від одного покоління до іншого з вуст до уст, оскільки письмових матеріалів було мало”, – продовжив Ратнер. «Більше того, з поваги до свого лідера багато відкриттів, зроблених піфагорійцями, приписували власне Піфагору; цим пояснюють термін «теорема Піфагора».

Хоча Піфагор не вигадав цю теорію, його школа, безумовно, популяризувала її, і вона почала асоціюватися з ним, принаймні на наступні кілька тисяч років.