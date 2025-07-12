РФ захопила, ЗСУ – звільнили: докладніше про ситуацію на Куп’янському напрямку
Вранці 12 липня в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили про зміни на лінії фронту на Куп’янському напрямку.
За даними аналітиків, нещодавно росіяни захопили територію на сході від Петропавлівки. Населений пункт розташований на сході від Куп’янська. На просування окупантів вказують отримані геолокаційні кадри.
Тоді як ЗСУ відновили контроль над територіями на сході від Кіндрашівки.
Також російські блогери заявили, що армія РФ просунулась у районі Борівської Андріївки на Борівському напрямку. Однак ця інформація виявилася хибною, стверджують в ISW.
“Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але не просунулися вперед.
10 та 11 липня російські війська атакували на північний схід від Харкова поблизу Зеленого, Вовчанська та Стариці”, – додали в Інституті вивчення війни.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 12 липня в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили про зміни на лінії фронту на Куп’янському напрямку.".