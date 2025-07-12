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РФ захватила, ВСУ – освободили: подробнее о ситуации на Купянском направлении

Украина 07:45   12.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
РФ захватила, ВСУ – освободили: подробнее о ситуации на Купянском направлении

Утром 12 июля в Институте изучения войны (ISW) сообщили об изменениях на линии фронта на Купянском направлении.

По данным аналитиков, недавно россияне захватили территории на востоке от Петропавловки. Населенный пункт расположен на востоке от Купянска. На продвижение оккупантов указывают полученные геолокационные кадры.

Тогда как ВСУ восстановили контроль над территориями на востоке от Кондрашовки.

Также российские блогеры заявили, что армия РФ продвинулась в районе Боровской Андреевки на Боровском направлении. Однако эта информация оказалась ложной, утверждают в ISW.

«Российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но не продвинулись вперед.
10 и 11 июля российские войска атаковали к северо-востоку от Харькова вблизи Зеленого, Волчанска и Старицы», – добавили в Институте изучения войны.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 12 июля 2025 в 07:45;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 12 июля в Институте изучения войны (ISW) сообщили об изменениях на линии фронта на Купянском направлении.".