Угрозы для Великого Бурлука и Купянска: эксперт о действиях и планах РФ 📹
Обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец считает, что армия РФ может нанести по поселку Великий Бурлук синхронизированный удар.
«Если мы рассматриваем возможность дальнейшего расширения плацдарма на Осколе и знаем о вторжении в районе Волчанска, то напрашивается оперативное решение – синхронизированный удар на Великий Бурлок. 44-й корпус перебросил сюда 128-ю бригаду и противник смог на направлении на Великий Бурлок вклиниться до 4,5 км в наше приграничье. Одновременно с плацдармом 6 общевоенная армия активизировала атакующие штурмовые действия в направлении на Путниково и Кутьковку. Это как раз туда по дороге на Великий Бурлок», – рассказал Машовец в обзоре Oboz.ua.
Он также сообщил, что врагу удалось пересечь реку Волчья, но не в самом Волчанске, а чуть западнее города.
Видео: Oboz.ua
«И они в районе маслоперерабатывающего завода атаковали, провели до 5-6 штурмовых атакующих действий, но сумели на 300-350 м вклиниться. То есть очевидно, что противник прощупывает оборону и на Волчанском направлении. Это решение оно напрашивается, просто исходя из динамики развития ситуации, включая Купянское направление. Это с точки зрения, скажем так, последовательности решения задач оперативного характера командованием противника — какие приоритеты оно выберет», — сказал эксперт.
Машовец также заявляет, что на Купянском направлении россияне вышли к Голубовке, а за Кондрашовку идут жестокие бои.
«И там до основной логистической коммуникации, по которой осуществляется поставка наших частей, удерживающих плацдарм восточнее Купянска, им там 2,2 – 2,4 км. То есть, конечно, перетащить, например, тяжелое вооружение в виде ствольной или реактивной артиллерии на плацдарме трудно, это из-за Оскола, но организовать массированное применение ударов по коммуникациям, они могут. Там была переброшена 27 отдельная мотострелковая бригада, как раз для действий вдоль Оскола, по западному и восточному берегу, с севера на юг, в сторону Купянска. Они пытаются сейчас пробиться со стороны Голубовки и полностью захватить Радьковку. Ну, некоторые источники говорят, что они уже Радьковку захватили, некоторые это опровергают», — добавил Машовец.
Он констатирует: ситуация на этом направлении меняется динамично.
«По этому поводу стоит отметить, что здесь есть непосредственная угроза прорыва противника на северную окраину Купянска. Это в оперативном смысле усложнит очень положение наших войск восточнее и юго-восточнее Купянска. Это очевидно», — подытожил Машовец.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: великий бурлук, война, Константин Машовец, купянск, фронт;
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- • Дата публикации материала: 11 июля 2025 в 13:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец считает, что армия РФ может нанести по поселку Великий Бурлук синхронизированный удар.".