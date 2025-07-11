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Загрози для Великого Бурлука та Куп’янська: експерт про дії й плани РФ 📹

Фронт 13:45   11.07.2025
Вікторія Яковенко
Загрози для Великого Бурлука та Куп’янська: експерт про дії й плани РФ 📹 Скриншот

Оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець вважає, що армія РФ може завдати по селищу Великий Бурлук синхронізований удар.

«Якщо ми розглядаємо можливість подальшого розширення плацдарму на Осколі і знаємо про вторгнення в районі Вовчанська, то напрошується оперативне рішення – синхронізований удар на Великий Бурлук. 44-й корпус перекинув сюди128-му бригаду і противник зміг на напрямку на Великий Бурлук вклинитися до 4,5 км в наше прикордоння. Одночасно з плацдарму 6 загальновійськова армія активізувала атакувальні штурмові дії в напрямку на Путникове і Кутьківку. Це якраз туди по дорозі на Великий Бурлук», – розповів Машовець в огляді на Oboz.ua.

Він також повідомив, що ворогу вдалося перетнути річку Вовча, але не в самому Вовчанську, а трохи західніше міста.

Відео: Oboz.ua

«І вони в районі маслопереробного заводу атакували, провели до 5-6 штурмових атакувальних дій, але зуміли на 300-350 м вклинитися. Тобто очевидно, що противник прощупує оборону і на Вовчанському напрямку. Це рішення, воно напрошується, просто виходячи з динаміки розвитку ситуації, включаючи Куп’янський напрямок. Це з точки зору, скажімо так, послідовності рішення задач оперативного характеру командуванням противника, – які пріоритети воно обере», – сказав експерт.

Машовець також заявляє, що на Куп’янському напрямку росіяни вийшли до Голубівки, а за Кіндрашівку йдуть жорстокі бої.

«І там до основної логістичної комунікації, по якій здійснюється постачання наших частин, які утримують плацдарм східніше Куп’янська, їм там 2,2 – 2,4 км. Тобто, звісно, перетягнути, наприклад, важке озброєння в вигляді ствольної або реактивної артилерії на плацдармі важко, це очевидно через Оскіл, але організувати масоване застосування дронів ударних по комунікаціях, вони можуть. Там була перекинута 27-ма окрема мотострілецька бригада, саме якраз для дій вздовж Осколу, по західному і східному берегу, з півночі на південь, у бік Куп’янська. Вони намагаються зараз пробитися з боку Голубівки і захопити повністю Радьківку. Ну, окремі джерела кажуть, що вони вже Радьківку захопили, окремі це спростовують», – додав Машовець.

Він констатує: ситуація на цьому напрямку змінюється динамічно.

«З цього приводу варто зазначити, що тут є безпосередня загроза прориву противника на північну околицю Куп’янська. Це в оперативному сенсі ускладнить дуже становище наших військ східніше і південно-східніше Куп’янська. Це очевидно», – підсумував Машовець.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2025 в 13:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець вважає, що армія РФ може завдати по селищу Великий Бурлук синхронізований удар.".