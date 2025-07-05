Навіщо росіянам Мілове та інші атаки на кордоні Харківщини – аналітик (відео)

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко проаналізував ситуацію в районі села Мілове на Харківщині, яке захопили війська РФ.

“Активізація цієї локації росіян відбулася після того, як, м’яко кажучи, на Дворічанському плацдармі по правому берегу річки Оскіл у російських окупантів щось якось не дуже все завдалося. Ми зараз можемо говорити про те, що 6-та загальновійськова армія, яка спрямувала цілу 69-ту мотострілецьку дивізію на правий берег річки Оскіл, не здобула якогось, скажімо так, профіту, ефекту від диверсійної операції. Щобільше, вони змушені були підтягувати зі складу 1-ї танкової армії 27-му окрему мотострілецьку бригаду. Зараз по правому берегу річки Оскіл продовжують діяти як 69-та МСД зі складу 6-ї ЗВА, так і 27-ма МСБ зі складу 1-ї танкової армії. Ми бачимо якісь масштабні прориви рівня дивізійної операції, вихід на Куп’янськ, початок вже штурмів під акомпанемент літньої наступальної кампанії по правобережному Куп’янську? Ні, цього не відбувається. Чому? Тому що вони забуксували. Вони реально забуксували, і вже більш ніж як пів року гальмують зі своїм правим берегом річки Оскіл. Так, там дуже важко нам, я не говорю, що там легко. Наші хлопці максимально докладають зусиль, щоб стримувати російських окупантів, але і вони не мають, росіяни, тих результатів, які б вони хотіли отримати від цієї операції”, — пояснив Коваленко в огляді на Oboz.ua.

Відео: Oboz.ua

Той факт, що “Куп’янськ за три дні” не вдався, змушує росіян активізувати бої в різних локаціях Харківської області. Так, ворог штурмує на Вовчанському напрямку та в районі Глибокого на півночі від Харкова, здійснює спроби проривати кордон на різних ділянках. На думку Коваленка, окупанти переслідують одразу декілька цілей. По-перше, поєднати вклинювання в районі Мілового з плацдармом на річці Оскіл у районі Дворічної, щоб постачати сюди війська не лише через річку, а й через держкордон.

“Окрім всього іншого, росіяни таким чином намагаються ще й відвертати увагу наших сил і засобів від інших напрямків. Наприклад, вони такими діями відвертають увагу, що, мовляв, є загроза для Великого Бурлука. “От зараз буде прорив”. Отже, замість того, щоб СОУ підсилювали лінію боєзіткнення по правому берегу річки Оскіл на Дворічанському плацдармі так званому – по лінії боєзіткнення, щоб відповідна кількість сил та засобів була сконцентрована для нейтралізації саме загрози в районі Мілового“, – пояснив оглядач.

Подібні цілі й у штурмів у районі Вовчанська та на півночі від Харкова: спроби поєднати наявні плацдарми та відвернути на себе сили захисників України.

“Отже, для росіян на Харківщині зараз ситуація вимальовується такою, що, не маючи якогось результату на Дворічанському плацдармі – саме того результату, який їм потрібний, вони намагаються відвертати меншими якимись здобутками на інших ділянках вздовж кордону“, – підсумував Олександр Коваленко.