Live
  • Сб 09.08.2025
  • Харків  +27°С
  • USD 41.46
  • EUR 48.28

Сили оборони покращили положення на Куп’янщині – “Ахіллес” (відео)

Записано 14:59   09.08.2025
Оксана Горун
Сили оборони покращили положення на Куп’янщині – “Ахіллес” (відео)

Про ситуацію в районі Куп’янська та Мілового розповів командир 429-го окремого полку безпілотних систем “Ахіллес” Юрій Федоренко. 

“Про нову ділянку, яку минулого місяця противник зробив активною, перейшовши лінію державного кордону, а саме населений пункт Мілове, маємо сказати, що противник зараз блокований. Вони думали пройти з маршем, але не вдалося. Скажу більше, що Сили оборони покращили своє положення – вдалося в противника відбити декілька посадок і, що важливо, надійно там закріпитися. Тому на відтинку Мілового, за моїм переконанням, ворог в найближчій перспективі успіху мати не буде“, – сказав зокрема Федоренко.

Відео: 429 окремий полк БпС “Ахіллес”/ютуб

Навколо самого Куп’янська, за оцінкою командира, ситуація залишається “досить складною”. Російська армія продовжує руйнувати місто, закидаючи його КАБами.

Читайте також: Що загрожує Харкову, якщо Україна “здасть” Донецьку область – аналіз ISW

“Водночас з тим, якщо казати про просування ворога, на лівобережному плацдармі, який займають Сили оборони, противник успіху не мав. На правому березі, на північно-західній околиці, противник намагається пірнати, обходячи позиції Сил оборони, тобто просочуючись між наших бойових порядків, за рахунок своїх диверсійно-розвідувальних груп, які намагаються обійти по північно-західній околиці місто Куп’янськ, вийти на основні логістичні маршрути. Для чого? Для того, щоб у “час Ч” блокувати логістику Сил оборони та забезпечити підтримку дій по фронту. Що мається на увазі? Ударне угруповання противника, яке мало б зайти на північно-західну околицю міста Куп’янська та закріпитися в житловій забудові – з подальшим виходом і впливом на ті маршрути, які забезпечують нам переправу на лівий берег. Тож Силам оборони відомі наміри противника. І Сили оборони зроблять максимум для того, щоб Куп’янськ встояв і залишився під синьо-жовтим стягом”, – запевнив офіцер.

Щодо району Дворічної, то там істотних змін немає.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Сексуальний злочин проти підлітка на Харківщині: відео потрапило в мережу
Сексуальний злочин проти підлітка на Харківщині: відео потрапило в мережу
09.08.2025, 13:57
Сили оборони покращили положення на Куп’янщині – “Ахіллес” (відео)
Сили оборони покращили положення на Куп’янщині – “Ахіллес” (відео)
09.08.2025, 14:59
Дрони СБУ вдарили по складах “шахедів” під Єлабугою в РФ (відео)
Дрони СБУ вдарили по складах “шахедів” під Єлабугою в РФ (відео)
09.08.2025, 13:38
Новини Харкова – головне за 9 серпня: наліт БпЛА, дитина в комі
Новини Харкова – головне за 9 серпня: наліт БпЛА, дитина в комі
09.08.2025, 15:22
Що загрожує Харкову, якщо Україна “здасть” Донецьку область – аналіз ISW
Що загрожує Харкову, якщо Україна “здасть” Донецьку область – аналіз ISW
09.08.2025, 08:04
Віткофф неправильно зрозумів Путіна – BILD
Віткофф неправильно зрозумів Путіна – BILD
09.08.2025, 12:24

Новини за темою:

16:19
Чи замінять дрони-перехоплювачі “шахедів” мобільні вогневі групи – “Ахіллес”📹
16:50
“Шахеди” оцінюють високо – “Ахіллес” про “є-бали” та справедливість (відео)
14:08
Хороші новини повідомив “Ахіллес”: що отримали захисники Харківщини
12:38
Що на фронтах: заяву Сирського про загрозу для Харківщини оцінив «Ахіллес» 📹
21:07
Знайшлася управа на “шахеди”: огляд фронту на Харківщині (відео)

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Сили оборони покращили положення на Куп’янщині – “Ахіллес” (відео)»; з категорії Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2025 в 14:59;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію в районі Куп’янська та Мілового розповів командир 429-го окремого полку безпілотних систем “Ахіллес” Юрій Федоренко".