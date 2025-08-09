Сили оборони покращили положення на Куп’янщині – “Ахіллес” (відео)

Про ситуацію в районі Куп’янська та Мілового розповів командир 429-го окремого полку безпілотних систем “Ахіллес” Юрій Федоренко.

“Про нову ділянку, яку минулого місяця противник зробив активною, перейшовши лінію державного кордону, а саме населений пункт Мілове, маємо сказати, що противник зараз блокований. Вони думали пройти з маршем, але не вдалося. Скажу більше, що Сили оборони покращили своє положення – вдалося в противника відбити декілька посадок і, що важливо, надійно там закріпитися. Тому на відтинку Мілового, за моїм переконанням, ворог в найближчій перспективі успіху мати не буде“, – сказав зокрема Федоренко.

Відео: 429 окремий полк БпС “Ахіллес”/ютуб

Навколо самого Куп’янська, за оцінкою командира, ситуація залишається “досить складною”. Російська армія продовжує руйнувати місто, закидаючи його КАБами.

“Водночас з тим, якщо казати про просування ворога, на лівобережному плацдармі, який займають Сили оборони, противник успіху не мав. На правому березі, на північно-західній околиці, противник намагається пірнати, обходячи позиції Сил оборони, тобто просочуючись між наших бойових порядків, за рахунок своїх диверсійно-розвідувальних груп, які намагаються обійти по північно-західній околиці місто Куп’янськ, вийти на основні логістичні маршрути. Для чого? Для того, щоб у “час Ч” блокувати логістику Сил оборони та забезпечити підтримку дій по фронту. Що мається на увазі? Ударне угруповання противника, яке мало б зайти на північно-західну околицю міста Куп’янська та закріпитися в житловій забудові – з подальшим виходом і впливом на ті маршрути, які забезпечують нам переправу на лівий берег. Тож Силам оборони відомі наміри противника. І Сили оборони зроблять максимум для того, щоб Куп’янськ встояв і залишився під синьо-жовтим стягом”, – запевнив офіцер.

Щодо району Дворічної, то там істотних змін немає.