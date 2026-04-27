Бригада «АХІЛЛЕС» знищила рідкісну радіолокаціонну станцію біля Бєлгорода

Фронт 21:30   27.04.2026
Оксана Якушко
Українські військові вразили унікальну російську станцію радіолокації РЛС “Каста-2Е” в селі Волотове Бєлгородської області.

Про це повідомили у телеграм-каналі бригади.

РЛС «Каста-2Е», який вразили екіпажі 429 бригади «АХІЛЛЕС», знаходився у Бєлгородській області на відстані 80 км від державного кордону України.

«РЛС «Каста-2Е» – російська станція радіолокації, що здатна виявляти та вести до 200 цілей в радіусі 150 км, зокрема, повітряні цілі на наднизьких висотах.  Дана система фактично є «очима» російської ППО, яка дозволяє завчасно виявляти літаки, ракети та навіть БпЛА, та відповідно, слугує системою раннього оповіщення», – пояснили в бригаді «АХІЛЛЕС».

Відео: “Ахіллес”

Читайте також: ФАБ-3000 може впасти на будинки в Бєлгороді – Коваленко

