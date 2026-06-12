Новини Харкова — головне 12 червня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:10

Складніша ситуація на півночі – Генштаб про бої в Харківській області

Про 11 боїв на Харківщині, які були протягом минулої доби, повідомив уранці 12 червня Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували дев’ять бойових зіткнень біля Стариці, Одрадного, Лимана, Колодязного, Охрімівки та Ізбицького. На Куп’янському – українські воїни відбили два штурми окупантів у районі Богуславки та Кіндрашівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 241 бойове зіткнення. За уточненою інформацією вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 116 авіаційних ударів, скинувши 317 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10104 дрони-камікадзе та здійснив 3528 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 52 – із реактивних систем залпового вогню”, – уточнили у ГШ.

07:30

Як минула ніч на Харківщині

У Харкові та області тривога пролунала о 00:57. Раніше у Повітряних силах ЗСУ інформували, що на півдні регіону з’явилися ворожі БпЛА – вони взяли курс на Лозову. О 02:29 українські захисники попередили про реактивний дрон, що кружляв над Харковом. Після чого о 02:58 дали відбій тривоги.

О 03:31 тривога пролунала знову – на регіон полетіли безпілотники. Загроза обстрілу зберігалася до 05:00. Інформації про “прильоти” та руйнування не було, станом на 07:30 над Харківщиною – чисто.