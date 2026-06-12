Live

Новини Харкова — головне 12 червня: як минула ніч

Події 08:10   12.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 12 червня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:10

Складніша ситуація на півночі – Генштаб про бої в Харківській області

Про 11 боїв на Харківщині, які були протягом минулої доби, повідомив уранці 12 червня Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували дев’ять бойових зіткнень біля Стариці, Одрадного, Лимана, Колодязного, Охрімівки та Ізбицького. На Куп’янському – українські воїни відбили два штурми окупантів у районі Богуславки та Кіндрашівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 241 бойове зіткнення. За уточненою інформацією вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 116 авіаційних ударів, скинувши 317 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10104 дрони-камікадзе та здійснив 3528 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 52 – із реактивних систем залпового вогню”, – уточнили у ГШ.

07:30

Як минула ніч на Харківщині

У Харкові та області тривога пролунала о 00:57. Раніше у Повітряних силах ЗСУ інформували, що на півдні регіону з’явилися ворожі БпЛА – вони взяли курс на Лозову. О 02:29 українські захисники попередили про реактивний дрон, що кружляв над Харковом. Після чого о 02:58 дали відбій тривоги.

О 03:31 тривога пролунала знову – на регіон полетіли безпілотники. Загроза обстрілу зберігалася до 05:00. Інформації про “прильоти” та руйнування не було, станом на 07:30 над Харківщиною – чисто.

Читайте також: Сьогодні 12 червня 2026 року: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Складніша ситуація на півночі – Генштаб про бої в Харківській області
Складніша ситуація на півночі – Генштаб про бої в Харківській області
12.06.2026, 08:06
Сьогодні 12 червня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 12 червня 2026: яке свято та день в історії
12.06.2026, 06:00
Град та шквал: небезпечна погода буде вдень на Харківщині
Град та шквал: небезпечна погода буде вдень на Харківщині
12.06.2026, 07:10
Новини Харкова — головне 12 червня: як минула ніч
Новини Харкова — головне 12 червня: як минула ніч
12.06.2026, 08:10
Дівчинка – донька загиблого героя: вирок вітчиму, який ґвалтував падчерку
Дівчинка – донька загиблого героя: вирок вітчиму, який ґвалтував падчерку
10.06.2026, 16:15
За Харків відповісте – в ударах по мостах у Крим виявився “харківський слід”
За Харків відповісте – в ударах по мостах у Крим виявився “харківський слід”
11.06.2026, 21:20

Новини за темою:

11.06.2026
Понад 50 БпЛА вдарили по регіону за добу – Синєгубов про наслідки
09.06.2026
За добу РФ обстріляла 30 населених пунктів області: Синєгубов про наслідки
08.06.2026
Ракети, реактивні «шахеди» та FPV: чим РФ обстрілювала Харків цілий тиждень
08.06.2026
Майже 50 БпЛА та дві авіабомби впали на Харківщині за добу – наслідки
07.06.2026
Обстріли Харківщини не припиняються: пошкоджено підприємство та АЗС


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова — головне 12 червня: як минула ніч», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2026 в 08:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".