Складніша ситуація на півночі – Генштаб про бої в Харківській області

Про 11 боїв на Харківщині, які були протягом минулої доби, повідомив уранці 12 червня Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували дев’ять бойових зіткнень біля Стариці, Одрадного, Лимана, Колодязного, Охрімівки та Ізбицького.

На Куп’янському – українські воїни відбили два штурми окупантів у районі Богуславки та Кіндрашівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 241 бойове зіткнення. За уточненою інформацією вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 116 авіаційних ударів, скинувши 317 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10104 дрони-камікадзе та здійснив 3528 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 52 – із реактивних систем залпового вогню”, – уточнили у ГШ.

Також у ГШ оновили інформацію про втрати росіян: