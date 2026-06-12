Сложнее ситуация на севере – Генштаб о боях в Харьковской области
Об 11 боях на Харьковщине, которые были в течение минувших суток, сообщил утром 12 июня Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали девять боестолкновений около Старицы, Отрадного, Лимана, Колодезного, Охримовки и Избицкого.
На Купянском – украинские воины отбили два штурма оккупантов в районе Богуславки и Кондрашовки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 241 боевое столкновение. По уточненной информации вчера противник нанес один ракетный удар, применив две ракеты, совершил 116 авиационных ударов, сбросив 317 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10104 дрона-камикадзе и осуществил 3528 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 52 из реактивных систем залпового огня», – уточнили в ГШ.
Также в ГШ обновили информацию о потерях россиян:
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2026 в 08:06;