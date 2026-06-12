На нього підписані 500 тисяч: блогера з Харкова підозрюють у роботі на РФ

СБУ заочно повідомила про підозру автоблогеру з Харкова, відомому в інстаграмі під ніком s_lankarra (він також веде ютуб-канал).

Свого часу чоловік втік до РФ і став там рупором російської пропаганди.

“Служба безпеки задокументувала протиправну діяльність харків’янина, який після початку повномасштабного вторгнення втік до рф та почав виправдовувати війну в Україні”, – написав речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

У СБУ звернули увагу, що 38-річний колишній харків’янин використав свій ютуб-канал, щоб розповсюджувати проросійський контент. І це при тому, що YouTube та Instagram у РФ вже давно оголосили “ворожими ресурсами” та заблокували.

“Загальна аудиторія його інформресурсів налічує близько пів мільйона користувачів. Встановлено, що зловмисник систематично публікував відеоматеріали із закликами до зміни меж території та державного кордону України. Також він поширював прокремлівські наративи, виправдовував збройну агресію рф проти України та підтримував дії окупантів”, – відзначив Абдула.

Попри те що самого блогера немає у Харкові, слідчі провели обшуки за адресами в місті, які пов’язані з підозрюваним. Так знайшли його активи: автівку та два спортивні мотоцикли. Також s_lankarra належить частина квартири в Харкові.

“Вирішується питання щодо накладання арешту на ці активи, – написав спікер УСБУ. – Тривають комплексні заходи для встановлення місця перебування зловмисника та притягнення його до відповідальності”.