Сині та жовті квіти вирвали з коренем із клумб у Лозовій: є підозрювана

Про вандалізм у Лозовій заявив днями мер міста Сергій Зеленський. Він опублікував фото знищених квітників біля будівлі міськради. 28 липня він поінформував: протокол за хуліганство склали на жінку.

“Понеділок для когось виявився особливо важким. Встановлюємо особу. Покарання буде відповідним. Показово, що це було в той час, коли люди йшли та їхали на роботу, і ніхто не зупинив“, – написав Зеленський у понеділок, 27 липня.

Він опублікував фотографії, на яких сині та жовті квіти, вирвані з коренем, розкидані по асфальту.

28 липня вже знайшли підозрювану, як її покарати – вирішуватиме суд.

“Працівники Лозівського райвідділу поліції оперативно розшукали порушницю та склали на неї протокол за хуліганство. Тепер суду належить обрати покарання: штраф, громадські чи виправні роботи, або адміністративний арешт. Проте цим покарання не закінчиться. Жінка повинна відшкодувати завдані збитки — майже 8000 гривень“, – заявив мер Лозової.

За його даними, 8000 – це і вартість самих квітів, і оплата праці комунальників, які доглядали клумби, а також – витрати на полив та підвіз працівників.

Нагадаємо, в Харкові створили клумбу із сонячними квітами. У хід пішли соняшники, а також – айстри та альтернатера.