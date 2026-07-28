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Сині та жовті квіти вирвали з коренем із клумб у Лозовій: є підозрювана

Події 18:39   28.07.2026
Оксана Горун
Сині та жовті квіти вирвали з коренем із клумб у Лозовій: є підозрювана Фото: Сергій Зеленський/телеграм

Про вандалізм у Лозовій заявив днями мер міста Сергій Зеленський. Він опублікував фото знищених квітників біля будівлі міськради. 28 липня він поінформував: протокол за хуліганство склали на жінку.

Понеділок для когось виявився особливо важким. Встановлюємо особу. Покарання буде відповідним. Показово, що це було в той час, коли люди йшли та їхали на роботу, і ніхто не зупинив“, – написав Зеленський у понеділок, 27 липня.

Вирвали квіти у Лозовій перед мерією 3
Фото: Сергій Зеленський/телеграм

Він опублікував фотографії, на яких сині та жовті квіти, вирвані з коренем, розкидані по асфальту.

Вирвали квіти у Лозовій перед мерією 2
Фото: Сергій Зеленський/телеграм

28 липня вже знайшли підозрювану, як її покарати – вирішуватиме суд.

Працівники Лозівського райвідділу поліції оперативно розшукали порушницю та склали на неї протокол за хуліганство. Тепер суду належить обрати покарання: штраф, громадські чи виправні роботи, або адміністративний арешт. Проте цим покарання не закінчиться. Жінка повинна відшкодувати завдані збитки — майже 8000 гривень“, – заявив мер Лозової.

підозрювана у вандалізмі у Лозовій - мешканка Миколаєва
Фото: Сергій Зеленський/телеграм

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За його даними, 8000 – це і вартість самих квітів, і оплата праці комунальників, які доглядали клумби, а також – витрати на полив та підвіз працівників.

Нагадаємо, в Харкові створили клумбу із сонячними квітами. У хід пішли соняшники, а також – айстри та  альтернатера.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2026 в 18:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про вандалізм у Лозовій заявив днями мер міста Сергій Зеленський. Він опублікував фото знищених квітників біля будівлі міськради".