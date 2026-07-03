За місяць у Харкові висадили 12 тисяч квітів – мерія (фото)

Про підсумки роботи в Харкові за червень повідомила філія “Благоустрій” КП “Шляхрембуд”.

“За місяць фахівці висадили 12 тис. квітів, розсаду для яких виростили самостійно, обрізали 44 тис. кущів, постригли живопліт протяжністю 8 км. Також вони скосили траву загальною площею 918 га та пофарбували 26 тис. елементів благоустрою”, – навели статистику комунальників у пресслужбі мерії.

Також міськрада опублікувала фоторепортаж із новими клумбами у Харкові та комунальниками, які працюють.

Нагадаємо, днями в Харкові висадили особливі верби. Дерева зі стовбуром, заплетеним у витончений візерунок, висадили у Саржиному Яру.