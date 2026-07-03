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За місяць у Харкові висадили 12 тисяч квітів – мерія (фото)

Суспільство 10:42   03.07.2026
Оксана Горун
За місяць у Харкові висадили 12 тисяч квітів – мерія (фото) Фото: пресслужба ХМР

Про підсумки роботи в Харкові за червень повідомила філія “Благоустрій” КП “Шляхрембуд”. 

“За місяць фахівці висадили 12 тис. квітів, розсаду для яких виростили самостійно, обрізали 44 тис. кущів, постригли живопліт протяжністю 8 км. Також вони скосили траву загальною площею 918 га та пофарбували 26 тис. елементів благоустрою”, – навели статистику комунальників у пресслужбі мерії.

Також міськрада опублікувала фоторепортаж із новими клумбами у Харкові та комунальниками, які працюють.

У Харкові працюють озеленювачі 6
Фото: пресслужба ХМР

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Нагадаємо, днями в Харкові висадили особливі верби. Дерева зі стовбуром, заплетеним у витончений візерунок, висадили у Саржиному Яру.

У Харкові працюють озеленювачі 8
Фото: пресслужба ХМР
У Харкові працюють озеленювачі 7
Фото: пресслужба ХМР
У Харкові працюють озеленювачі 5
Фото: пресслужба ХМР
У Харкові працюють озеленювачі 4
Фото: пресслужба ХМР
У Харкові працюють озеленювачі 2
Фото: пресслужба ХМР
У Харкові працюють озеленювачі
Фото: пресслужба ХМР
Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2026 в 10:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про підсумки роботи в Харкові за червень повідомила філія “Благоустрій” КП “Шляхрембуд”".