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Які квіти тепер прикрашають клумби Каскаду в Харкові (фото)

Суспільство 16:45   02.06.2026
Вікторія Яковенко
Які квіти тепер прикрашають клумби Каскаду в Харкові (фото) Фото: Центральний парк

На Каскаді у Харкові комунальники почали облаштовувати нові клумби.

“Озеленювачі прибрали тюльпани, що відцвіли, їхні цибулини відвезли на зберігання. Натомість клумби Каскаду прикрасили пишні голівки тагетисів-чорнобривців”, – розповіли у пресслужбі Центрального парку.

клумбы на Каскаде
Фото: Центральний парк
клумбы на Каскаде
Фото: Центральний парк
клумбы на Каскаде
Фото: Центральний парк

Нагадаємо, із клумб у саду та біля Дзеркального струменю комунальники викопали цибулини тюльпанів. У пресслужбі Центрального парку зазначили: озеленювачі розраховують, що за правильного догляду більшість із них вдасться використати наступного року, а не купувати нові рослини.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2026 в 16:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Каскаді у Харкові комунальники почали облаштовувати нові клумби.".