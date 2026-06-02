Які квіти тепер прикрашають клумби Каскаду в Харкові (фото)
Фото: Центральний парк
На Каскаді у Харкові комунальники почали облаштовувати нові клумби.
“Озеленювачі прибрали тюльпани, що відцвіли, їхні цибулини відвезли на зберігання. Натомість клумби Каскаду прикрасили пишні голівки тагетисів-чорнобривців”, – розповіли у пресслужбі Центрального парку.
Нагадаємо, із клумб у саду та біля Дзеркального струменю комунальники викопали цибулини тюльпанів. У пресслужбі Центрального парку зазначили: озеленювачі розраховують, що за правильного догляду більшість із них вдасться використати наступного року, а не купувати нові рослини.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2026 в 16:45;