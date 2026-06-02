Які квіти тепер прикрашають клумби Каскаду в Харкові (фото)

На Каскаді у Харкові комунальники почали облаштовувати нові клумби.

“Озеленювачі прибрали тюльпани, що відцвіли, їхні цибулини відвезли на зберігання. Натомість клумби Каскаду прикрасили пишні голівки тагетисів-чорнобривців”, – розповіли у пресслужбі Центрального парку.

Нагадаємо, із клумб у саду та біля Дзеркального струменю комунальники викопали цибулини тюльпанів. У пресслужбі Центрального парку зазначили: озеленювачі розраховують, що за правильного догляду більшість із них вдасться використати наступного року, а не купувати нові рослини.