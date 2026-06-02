Удвічі менше дощів: синоптики озвучили несподівані підсумки травня в Харкові
Травень у Харкові був на 0,5 градуса теплішим за кліматичну норму і при цьому відзначився значним дефіцитом опадів, повідомила МГ «Об’єктив» завідувачка сектора метеопрогнозів Регіонального центру з гідрометеорології Ксенія Калюжна.
За даними метеорологів, середня температура повітря у місті склала 16,6 градуса тепла за кліматичної норми 16,1 градуса.
Водночас останній місяць весни приніс суттєвий дефіцит дощів — випало всього 25,1 міліметра опадів. При нормі 54 міліметри це лише 46% від необхідної кількості за місяць.
Як зазначила Калюжна, за температурними показниками травень нагадував фінал весни у 2015 та 1997 роках. Аналогічна ситуація щодо опадів спостерігалася у 2018 та 2005 роках.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, червень у Харкові та області буде на 1,5 градуса теплішим за кліматичну норму. Очікується, що середня місячна температура повітря становитиме 21,3 градуса. Такий попередній прогноз опублікував Регіональний центр із гідрометеорології. А от дощів буде вдосталь – у межах середніх багаторічних показників.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2026 в 15:15;