Удвічі менше дощів: синоптики озвучили несподівані підсумки травня в Харкові

Травень у Харкові був на 0,5 градуса теплішим за кліматичну норму і при цьому відзначився значним дефіцитом опадів, повідомила МГ «Об’єктив» завідувачка сектора метеопрогнозів Регіонального центру з гідрометеорології Ксенія Калюжна.

За даними метеорологів, середня температура повітря у місті склала 16,6 градуса тепла за кліматичної норми 16,1 градуса.

Водночас останній місяць весни приніс суттєвий дефіцит дощів — випало всього 25,1 міліметра опадів. При нормі 54 міліметри це лише 46% від необхідної кількості за місяць.

Як зазначила Калюжна, за температурними показниками травень нагадував фінал весни у 2015 та 1997 роках. Аналогічна ситуація щодо опадів спостерігалася у 2018 та 2005 роках.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, червень у Харкові та області буде на 1,5 градуса теплішим за кліматичну норму. Очікується, що середня місячна температура повітря становитиме 21,3 градуса. Такий попередній прогноз опублікував Регіональний центр із гідрометеорології. А от дощів буде вдосталь – у межах середніх багаторічних показників.