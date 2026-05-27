На Харків та область чекає гарячий червень? Прогноз синоптиків
Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології опублікували попередній прогноз на червень 2026-го року на Харківщині.
Очікується, що в перший місяць літа буде тепліше, ніж зазвичай. За даними синоптиків, середньомісячна температура повітря може становити 21,3 градуса тепла, при цьому кліматична норма – 19,8 градуса з позначкою «плюс».
А от кількість опадів у червні очікується у межах кліматичної норми – 65 мм.
Нагадаємо, сьогодні, 27 травня, у Регіональному центрі з гідрометеорології попереджали жителів регіону про небезпечні метеорологічні явища. Вранці та вдень очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. Оголошений I рівень небезпечності, жовтий.
Також синоптикиня Наталка Діденко попереджала, що з четверга, 28 травня, в Україні очікується похолодання до денних +12 – +18 градусів.
Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2026 в 13:29;