Харків’ян закликали запасатися водою – причина
Через проведення ремонтних робіт, пов’язаних із підготовкою до осінньо-зимового періоду, деякі мешканці Київського та Шевченківського районів залишаться без води. Тому в пресслужбі мерії закликали підготуватися до відключення та запастись нею.
Води не буде з 8:30 до 20.00 28 травня. Відключення стосуються мешканців, які проживають у межах:
- частини Шевченківського району, обмеженої: пров. Класичним, вул. Клочківською, територією зоопарку, узвозом Клочківським, вул. Клочківською, пр. Науки, вул. Дмитра Антоненка, вул. Саржинською, вул. Ірининською, вул. Дмитра Антоненка, територією Центрального парку, вул. Сумською до пров. Класичного;
- частини Київського району, обмеженої: пров. Театральним, вул. Потебні, вул. Чорноглазівською, вул. Куликівською, територією НТУ «ХПІ», вул. Труфанова, узвозом Весніна, пров. Стельмаха, 2-м в`їздом Будівельним, в’їздом Євгена Гребінки, пров. Соледарським, пров. Вугледарським, вул. Британською, вул. Тахіатаською, в’їздом Шотландським, вул. Британською, вул. Бахмутською, вул. Григорія Сковороди, територією заводу «ФЕД», вул. Сумською до пров. Театрального.
- • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2026 в 11:50;