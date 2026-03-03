Live

Шість разів рятувальники ліквідовували наслідки затоплень на Харківщині

Події 09:59   03.03.2026
У ГУ ДСНС України в Харківській області зазначили, що рятувальники усували наслідки затоплень будинків, господарських споруд та прибудинкових територій в Ізюмі, Васищевому, Пересічному, Козіївці та Шелестовому.

“Для відкачування води застосовувалися мотопомпи та спеціальна техніка ДСНС, а також місцевих пожежних команд та комунальних служб територіальних громад”, – додали пожежники.

Щоб убезпечити свій будинок та майно, рятувальники радять заздалегідь подбати про наступні заходи:

  • Очистіть зливову каналізацію, водостоки та дренажні канави від сміття й листя.
  • Перевірте справність водовідвідних труб і дощоприймальних решіток.
  • Забезпечте відведення води від фундаменту будинку.
  • За потреби підготуйте мішки з піском для захисту входів та підвальних приміщень.
  • У разі підтоплення негайно відключіть електропостачання та не заходьте у воду, якщо є ризик ураження струмом.

