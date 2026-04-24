Джерела у Харкові перевірили епідеміологи: чи відповідає вода нормам
Фахівці Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб дослідили проби води з популярних джерел міста.
«За 3 місяці 2026 року у Харківській області за санітарно-хімічними показниками досліджено 179 проб води з джерел, з яких 40,2% не відповідали вимогам. У досліджених пробах води виявлені перевищення нормативів за показниками загальної жорсткості, каламутності, кольоровості, вмісту нітратів, заліза, сухого залишку. За мікробіологічними показниками досліджено 140 проб води з колодязів та каптажів джерел, з них 19,3% проб не відповідали нормативам», – йдеться у повідомленні.
Зокрема у Харкові, за даними фахівців, дослідили вісім проб води з восьми каптажів природних джерел (Саржин яр, Манжосів яр, «Петренки», «Олексіївська балка», по вул. Мінераловодській, 11, вул. Владислава Зубенка, 25, вул. Бучми та за житловим будинком № 64 по вул. Семена Кузнеця).
Відхилення від гігієнічних нормативів за мікробіологічними показниками епідемічної безпеки знайшли у воді чотирьох джерел: «Петренки», Саржин Яр, з джерел по вул. Мінераловодській, 11 та по вул. Бучми.
“За санітарно-хімічними показниками вода з цих джерел відповідала нормативним вимогам”, – уточнили епідеміологи.
Вони нагадали, що вода з колодязів і природних джерел, навіть якщо вона має приємний смак, може бути небезпечною для здоров’я. Підземні води, які їх живлять, не захищені належним чином від потрапляння хімічних і біологічних забруднювачів.
Щоб знизити ризик зараження кишковими інфекціями, перед вживанням її слід обов’язково кип’ятити. Водночас варто пам’ятати, що за наявності токсичних речовин вода залишається небезпечною навіть після термічної обробки.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вода, источники, новини Харкова, эпидемиолог;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Джерела у Харкові перевірили епідеміологи: чи відповідає вода нормам», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2026 в 15:25;