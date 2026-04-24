Джерела у Харкові перевірили епідеміологи: чи відповідає вода нормам

Фахівці Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб дослідили проби води з популярних джерел міста.

«За 3 місяці 2026 року у Харківській області за санітарно-хімічними показниками досліджено 179 проб води з джерел, з яких 40,2% не відповідали вимогам. У досліджених пробах води виявлені перевищення нормативів за показниками загальної жорсткості, каламутності, кольоровості, вмісту нітратів, заліза, сухого залишку. За мікробіологічними показниками досліджено 140 проб води з колодязів та каптажів джерел, з них 19,3% проб не відповідали нормативам», – йдеться у повідомленні.

Зокрема у Харкові, за даними фахівців, дослідили вісім проб води з восьми каптажів природних джерел (Саржин яр, Манжосів яр, «Петренки», «Олексіївська балка», по вул. Мінераловодській, 11, вул. Владислава Зубенка, 25, вул. Бучми та за житловим будинком № 64 по вул. Семена Кузнеця).

Відхилення від гігієнічних нормативів за мікробіологічними показниками епідемічної безпеки знайшли у воді чотирьох джерел: «Петренки», Саржин Яр, з джерел по вул. Мінераловодській, 11 та по вул. Бучми.

“За санітарно-хімічними показниками вода з цих джерел відповідала нормативним вимогам”, – уточнили епідеміологи.

Вони нагадали, що вода з колодязів і природних джерел, навіть якщо вона має приємний смак, може бути небезпечною для здоров’я. Підземні води, які їх живлять, не захищені належним чином від потрапляння хімічних і біологічних забруднювачів.

Щоб знизити ризик зараження кишковими інфекціями, перед вживанням її слід обов’язково кип’ятити. Водночас варто пам’ятати, що за наявності токсичних речовин вода залишається небезпечною навіть після термічної обробки.