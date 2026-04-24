Гречка та пшоно подорожчали майже на 50%, стабільний лише рис – ціни в Харкові

У пресслужбі мерії передають, що з початку року в Харкові суттєво подорожчали товари бакалійної групи. Особливо злетіли ціни на гречку та пшоно.

“Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, з початку року суттєво подорожчали гречка та пшоно (+40%). Також підвищилася вартість солі (+20%), соняшникової олії (+11%), борошна пшеничного, макаронів та цукру (+10%). Водночас не змінилися ціни на рисову крупу”, – зазначили в мерії.