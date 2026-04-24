Гречка та пшоно подорожчали майже на 50%, стабільний лише рис – ціни в Харкові

Суспільство 10:31   24.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Фото: ХМР

У пресслужбі мерії передають, що з початку року в Харкові суттєво подорожчали товари бакалійної групи. Особливо злетіли ціни на гречку та пшоно. 

“Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, з початку року суттєво подорожчали гречка та пшоно (+40%). Також підвищилася вартість солі (+20%), соняшникової олії (+11%), борошна пшеничного, макаронів та цукру (+10%). Водночас не змінилися ціни на рисову крупу”, – зазначили в мерії.

  • Гречана крупа в середньому коштує 76,8 грн/кг,
  • рисова довгозерниста – 51,3 грн/кг,
  • рисова круглозерниста – 53,9 грн/кг,
  • пшоно – 54,2 грн/кг,
  • манна крупа – 29,8 грн/0,8 кг,
  • цукор – 31,3 грн/кг,
  • сіль – 21 грн/кг,
  • пшеничне борошно – 32,4 грн/кг,
  • соняшникова олія – 95,8 грн/850 мл,
  • макаронні вироби – 33,55 грн/кг.

