Гречка та пшоно подорожчали майже на 50%, стабільний лише рис – ціни в Харкові
Фото: ХМР
У пресслужбі мерії передають, що з початку року в Харкові суттєво подорожчали товари бакалійної групи. Особливо злетіли ціни на гречку та пшоно.
“Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, з початку року суттєво подорожчали гречка та пшоно (+40%). Також підвищилася вартість солі (+20%), соняшникової олії (+11%), борошна пшеничного, макаронів та цукру (+10%). Водночас не змінилися ціни на рисову крупу”, – зазначили в мерії.
- Гречана крупа в середньому коштує 76,8 грн/кг,
- рисова довгозерниста – 51,3 грн/кг,
- рисова круглозерниста – 53,9 грн/кг,
- пшоно – 54,2 грн/кг,
- манна крупа – 29,8 грн/0,8 кг,
- цукор – 31,3 грн/кг,
- сіль – 21 грн/кг,
- пшеничне борошно – 32,4 грн/кг,
- соняшникова олія – 95,8 грн/850 мл,
- макаронні вироби – 33,55 грн/кг.
Читайте також: 35-сантиметровий клубок волосся дістали медики зі шлунка дівчинки
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: продукти, Харків, ціни;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2026 в 10:31;