Ракети, реактивні «шахеди» та FPV: чим РФ обстрілювала Харків цілий тиждень
46 ударів завдали військові РФ по Харкову протягом тижня з 1 по 7 червня, повідомив у своєму телеграм-каналі мер Ігор Терехов із посиланням на дані департаменту надзвичайних ситуацій міськради.
Росіяни били практично по всіх районах: Основ’янському, Слобідському, Київському, Холодногірському, Немишлянському та Салтівському, а в Новобаварському районі зафіксовано падіння уламків.
Для атак на Харків військові РФ застосували таке озброєння:
БпЛА типу “Шахед” – 34 удари;
реактивні БпЛА типу “Шахед” – 3;
БпЛА типу “Молния” – 3;
балістичні ракети “Іскандер-М” – 3;
уламки БпЛА типу “Шахед” – 2;
FPV-дрон – 1.
«У фокусі атак були логістика, транспортна та залізнична інфраструктура, промзони, критичні підприємства. Але давайте називати речі своїми іменами. Куди б не влучало російське залізо — поруч завжди цивільні. У місті не існує ізольованих об’єктів, і зброя агресора бʼє без жодного розбору. Кожен “приліт” руйнує житло. Кожен удар б’є по життю харківʼян», — наголосив Терехов.
Внаслідок обстрілів є непоправні втрати: у власному будинку загинула жінка, ще 26 людей постраждали, серед них є дитина.
За тиждень у місті пролунало 66 сигналів повітряної тривоги загальною тривалістю 108 годин 26 хвилин.
“Люди витримують колосальний тиск. Попри те, що війна триває вже пʼятий рік, і Харків увесь цей час є практично передовою, звикнути до того, що щоночі тебе, твою сімʼю, твою роботу, твій дім намагаються знищити, неможливо”, – констатував Терехов.
Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом тижня з 1 по 7 червня ударів зазнали 75 населених пунктів області, у тому числі Харків. П’ять людей загинули. 76 постраждали, серед них п’ять дітей: дівчата 2, 11, 12, 14 років та 17-річний хлопець.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2026 в 18:29;