Live

Ракети, реактивні «шахеди» та FPV: чим РФ обстрілювала Харків цілий тиждень

Події 18:29   08.06.2026
Олена Нагорна
Ракети, реактивні «шахеди» та FPV: чим РФ обстрілювала Харків цілий тиждень

46 ударів завдали військові РФ по Харкову протягом тижня з 1 по 7 червня, повідомив у своєму телеграм-каналі мер Ігор Терехов із посиланням на дані департаменту надзвичайних ситуацій міськради.

Росіяни били практично по всіх районах: Основ’янському, Слобідському, Київському, Холодногірському, Немишлянському та Салтівському, а в Новобаварському районі зафіксовано падіння уламків.

Для атак на Харків військові РФ застосували таке озброєння:

  • БпЛА типу “Шахед” – 34 удари;

  • реактивні БпЛА типу “Шахед” – 3;

  • БпЛА типу “Молния” – 3;

  • балістичні ракети “Іскандер-М” – 3;

  • уламки БпЛА типу “Шахед” – 2;

  • FPV-дрон – 1.

«У фокусі атак були логістика, транспортна та залізнична інфраструктура, промзони, критичні підприємства. Але давайте називати речі своїми іменами. Куди б не влучало російське залізо — поруч завжди цивільні. У місті не існує ізольованих об’єктів, і зброя агресора бʼє без жодного розбору. Кожен “приліт” руйнує житло. Кожен удар б’є по життю харківʼян», — наголосив Терехов.

Внаслідок обстрілів є непоправні втрати: у власному будинку загинула жінка, ще 26 людей постраждали, серед них є дитина.

За тиждень у місті пролунало 66 сигналів повітряної тривоги загальною тривалістю 108 годин 26 хвилин.

“Люди витримують колосальний тиск. Попри те, що війна триває вже пʼятий рік, і Харків увесь цей час є практично передовою, звикнути до того, що щоночі тебе, твою сімʼю, твою роботу, твій дім намагаються знищити, неможливо”, – констатував Терехов.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом тижня з 1 по 7 червня ударів зазнали 75 населених пунктів області, у тому числі Харків. П’ять людей загинули. 76 постраждали, серед них п’ять дітей: дівчата 2, 11, 12, 14 років та 17-річний хлопець.

Читайте також: Дрони з ШІ автономно збивають «шахеди»: новинку випробували на Харківщині 📹

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Спекотно, з дощем вдень: прогноз погоди по Харкову й області на 9 червня
Спекотно, з дощем вдень: прогноз погоди по Харкову й області на 9 червня
08.06.2026, 19:48
Град та шквал йде на Харківщину – синоптики попереджають про небезпеку
Град та шквал йде на Харківщину – синоптики попереджають про небезпеку
08.06.2026, 09:21
У Харкові — знов “приліт” БпЛА: інформація Терехова
У Харкові — знов “приліт” БпЛА: інформація Терехова
08.06.2026, 19:13
Ракети, реактивні «шахеди» та FPV: чим РФ обстрілювала Харків цілий тиждень
Ракети, реактивні «шахеди» та FPV: чим РФ обстрілювала Харків цілий тиждень
08.06.2026, 18:29
10-річна дитина ганяла на квадроциклі на Харківщині: як покарали матір
10-річна дитина ганяла на квадроциклі на Харківщині: як покарали матір
08.06.2026, 18:55
У Лозівській громаді — аварійне знеструмлення
У Лозівській громаді — аварійне знеструмлення
08.06.2026, 18:07

Новини за темою:

08.06.2026
Ракети, реактивні «шахеди» та FPV: чим РФ обстрілювала Харків цілий тиждень
08.06.2026
Ворог вдарив БпЛА по Харкову
08.06.2026
Від чого залежить наступний опалювальний сезон у Харкові, повідомив Терехов
08.06.2026
«Вночі був потужний обстріл»: дев’ять «шахедів» атакували Харків, наслідки 📹
06.06.2026
Що не так із НМТ? У Харкові Терехов зірвав оплески заявою (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Ракети, реактивні «шахеди» та FPV: чим РФ обстрілювала Харків цілий тиждень», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2026 в 18:29;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "46 ударів завдали військові РФ по Харкову протягом тижня з 1 по 7 червня, повідомив у своєму телеграм-каналі мер Ігор Терехов.".