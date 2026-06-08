Ракети, реактивні «шахеди» та FPV: чим РФ обстрілювала Харків цілий тиждень

46 ударів завдали військові РФ по Харкову протягом тижня з 1 по 7 червня, повідомив у своєму телеграм-каналі мер Ігор Терехов із посиланням на дані департаменту надзвичайних ситуацій міськради.

Росіяни били практично по всіх районах: Основ’янському, Слобідському, Київському, Холодногірському, Немишлянському та Салтівському, а в Новобаварському районі зафіксовано падіння уламків.

Для атак на Харків військові РФ застосували таке озброєння:

«У фокусі атак були логістика, транспортна та залізнична інфраструктура, промзони, критичні підприємства. Але давайте називати речі своїми іменами. Куди б не влучало російське залізо — поруч завжди цивільні. У місті не існує ізольованих об’єктів, і зброя агресора бʼє без жодного розбору. Кожен “приліт” руйнує житло. Кожен удар б’є по життю харківʼян», — наголосив Терехов.

Внаслідок обстрілів є непоправні втрати: у власному будинку загинула жінка, ще 26 людей постраждали, серед них є дитина.

За тиждень у місті пролунало 66 сигналів повітряної тривоги загальною тривалістю 108 годин 26 хвилин.

“Люди витримують колосальний тиск. Попри те, що війна триває вже пʼятий рік, і Харків увесь цей час є практично передовою, звикнути до того, що щоночі тебе, твою сімʼю, твою роботу, твій дім намагаються знищити, неможливо”, – констатував Терехов.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом тижня з 1 по 7 червня ударів зазнали 75 населених пунктів області, у тому числі Харків. П’ять людей загинули. 76 постраждали, серед них п’ять дітей: дівчата 2, 11, 12, 14 років та 17-річний хлопець.