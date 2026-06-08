Дрони з ШІ автономно збивають «шахеди»: новинку випробували на Харківщині 📹

Перші бойові випробування новітніх безпілотників-перехоплювачів, здатних в автоматичному режимі знищувати БпЛА типу Shahed, відбулися на Харківщині, повідомив у своєму телеграм-каналі міністр оборони Михайло Федоров.

«Продовжуємо системно посилювати захист неба. Учасник Brave1 створив технологію, яка автоматизує 95% усього процесу перехоплення — від запуску дрона до знищення Shahed», — зазначив Федоров.

За його словами, роль людини в цій системі зведена до мінімуму. Оператор бачить рух цілей у реальному часі, вибирає ціль та дає команду на ураження. Далі система все робить сама: самостійно веде дрон до цілі, автономно розпізнає та наводиться на Shahed.

Міністр підкреслив, що завдяки підтримці кластера Brave1 виробник зміг пройти шлях від прототипу до успішного бойового застосування менш ніж за рік.

«Автономність — один із ключових напрямів розвитку сучасної ППО. Такі технології дають змогу швидше реагувати на масовані атаки та ефективніше захищати українські міста. Масштабуємо рішення, які вже довели ефективність у бойових умовах», — резюмував Федоров.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом тижня з 1 по 7 червня ударів зазнали 75 населених пунктів області, у тому числі Харків. П’ять людей загинули. 76 постраждали, серед них п’ять дітей: дівчата 2, 11, 12, 14 років та 17-річний хлопець.