Де сьогодні на Харківщині атакували росіяни — інформація Генштабу ЗСУ

З початку доби та станом на 16:00 Генштаб ЗСУ зафіксував на Харківщині шість атак російських військових.

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник п’ять разів намагався прорвати оборону в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Лиман, Стариця та у бік Волохівки.

На Куп’янському напрямку сьогодні росіяни один раз атакували позиції Сил оборони в бік населеного пункту Куп’янськ-Вузловий.

Нагадаємо, вранці 8 червня Генштаб ЗСУ інформував, що протягом минулої доби вся увага росіян була зосереджена на півночі Харківщини. Так, на Південно-Слобожанському напрямку військові РФ атакували десять разів біля Стариці, Лимана, Вовчанських Хуторів, Охрімівки та Дворічанського.