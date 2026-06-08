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Де сьогодні на Харківщині атакували росіяни — інформація Генштабу ЗСУ

Фронт 17:14   08.06.2026
Олена Нагорна
Де сьогодні на Харківщині атакували росіяни — інформація Генштабу ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

З початку доби та станом на 16:00 Генштаб ЗСУ зафіксував на Харківщині шість атак російських військових.

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник п’ять разів намагався прорвати оборону в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Лиман, Стариця та у бік Волохівки.

На Куп’янському напрямку сьогодні росіяни один раз атакували позиції Сил оборони в бік населеного пункту Куп’янськ-Вузловий.

Нагадаємо, вранці 8 червня Генштаб ЗСУ інформував, що протягом минулої доби вся увага росіян була зосереджена на півночі Харківщини. Так, на Південно-Слобожанському напрямку військові РФ атакували десять разів біля Стариці, Лимана, Вовчанських Хуторів, Охрімівки та Дворічанського.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2026 в 17:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку доби та станом на 16:00 Генштаб ЗСУ зафіксував на Харківщині шість атак російських військових.".