Де сьогодні на Харківщині атакували росіяни — інформація Генштабу ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
З початку доби та станом на 16:00 Генштаб ЗСУ зафіксував на Харківщині шість атак російських військових.
На Південно-Слобожанському напрямку супротивник п’ять разів намагався прорвати оборону в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Лиман, Стариця та у бік Волохівки.
На Куп’янському напрямку сьогодні росіяни один раз атакували позиції Сил оборони в бік населеного пункту Куп’янськ-Вузловий.
Нагадаємо, вранці 8 червня Генштаб ЗСУ інформував, що протягом минулої доби вся увага росіян була зосереджена на півночі Харківщини. Так, на Південно-Слобожанському напрямку військові РФ атакували десять разів біля Стариці, Лимана, Вовчанських Хуторів, Охрімівки та Дворічанського.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2026 в 17:14;