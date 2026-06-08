Где сегодня на Харьковщине атаковали россияне — информация Генштаба ВСУ

С начала суток и по состоянию на 16:00 Генштаб ВСУ зафиксировал на Харьковщине шесть атак российских военных.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз пытался прорвать оборону в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Лиман, Старица и в направлении Волоховки.

На Купянском направлении сегодня россияне один раз атаковали позиции Сил обороны в сторону населенного пункта Купянск-Узловой.

Напомним, утром 8 июня Генштаб ВСУ информировал, что в течение минувших суток все внимание россиян было сосредоточенно на севере Харьковщины. Так, на Южно-Слобожанском направлении военные РФ атаковали десять раз около Старицы, Лимана, Волчанских Хуторов, Охримовки и Двуречанского.