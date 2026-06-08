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Где сегодня на Харьковщине атаковали россияне — информация Генштаба ВСУ

Фронт 17:14   08.06.2026
Елена Нагорная
Где сегодня на Харьковщине атаковали россияне — информация Генштаба ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

С начала суток и по состоянию на 16:00 Генштаб ВСУ зафиксировал на Харьковщине шесть атак российских военных.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз пытался прорвать оборону в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Лиман, Старица и в направлении Волоховки.

На Купянском направлении сегодня россияне один раз атаковали позиции Сил обороны в сторону населенного пункта Купянск-Узловой.

Напомним, утром 8 июня Генштаб ВСУ информировал, что в течение минувших суток все внимание россиян было сосредоточенно на севере Харьковщины. Так, на Южно-Слобожанском направлении военные РФ атаковали десять раз около Старицы, Лимана, Волчанских Хуторов, Охримовки и Двуречанского.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 8 июня 2026 в 17:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала суток и по состоянию на 16:00 Генштаб ВСУ зафиксировал на Харьковщине шесть атак российских военных.".