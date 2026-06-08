Где сегодня на Харьковщине атаковали россияне — информация Генштаба ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
С начала суток и по состоянию на 16:00 Генштаб ВСУ зафиксировал на Харьковщине шесть атак российских военных.
На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз пытался прорвать оборону в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Лиман, Старица и в направлении Волоховки.
На Купянском направлении сегодня россияне один раз атаковали позиции Сил обороны в сторону населенного пункта Купянск-Узловой.
Напомним, утром 8 июня Генштаб ВСУ информировал, что в течение минувших суток все внимание россиян было сосредоточенно на севере Харьковщины. Так, на Южно-Слобожанском направлении военные РФ атаковали десять раз около Старицы, Лимана, Волчанских Хуторов, Охримовки и Двуречанского.
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2026 в 17:14;