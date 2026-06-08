Практически все бои были на севере области – утренняя сводка ГШ

В течение минувших суток все внимание россиян было сосредоточенно на севере Харьковщины, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали десять раз около Старицы, Лимана, Волчанских Хуторов, Охримовки и Двуречанского.

На Купянском – ВСУ отбили один штурм врага около Глушковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 240 боевых столкновений. За прошедшие сутки противник совершил 86 авиационных ударов, сбросив 265 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9184 дронов-камикадзе и осуществил 3296 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 38 из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.

Потери россиян следующие: